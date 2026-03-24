Ιράν: Ο σκληροπυρηνικός Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ είναι ο αντικαταστάτης του Αλί Λαριτζανί

Ο Ζολγκάντρ, απόστρατος διοικητής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, είναι ο νέος Γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν
H Τεχεράνη όρισε τον Μοχάμαντ Μπαγκέρ Ζολγκάντρ ως νέο Γραμματέα του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν στη στη θέση του Αλί Λαριτζανί, που σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή μαζί με τον γιο του και αρκετούς σωματοφύλακες την προηγούμενη εβδομάδα. 

Ο Ζολγκάντρ αναλαμβάνει τη θέση σε αντικατάσταση του εκλιπόντος Αλί Λαριτζανί, φέρνοντας μαζί του ένα πλούσιο ιστορικό στις τάξεις των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) και τη σκληροπυρηνική πολιτική σκηνή.

Γεννημένος το 1954 στην επαρχία Φαρς, ο Ζολγκάντρ είναι απόστρατος ταξίαρχος των Φρουρών της Επανάστασης και έμπιστος του δολοφονημένου ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, έχοντας διατελέσει από τον Σεπτέμβριο του 2021 Γραμματέας του Συμβουλίου Σκοπιμότητας, κατόπιν διορισμού που έγινε απευθείας από τον Αλί Χαμενεΐ.

Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η εμπειρία του σε στρατιωτικά και κυβερνητικά αξιώματα τον καθιστά κατάλληλο για τον συντονισμό της πολιτικής εθνικής ασφάλειας της χώρας, σε μια περίοδο έντονης αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Αλί Λαριτζανί, κορυφαίος αξιωματούχος εθνικής ασφάλειας / REUTERS / Aziz Taher / File Photo
Τα φέρετρα του Αλί Λαριτζανί και του γιου του
Τα φέρετρα του Αλί Λαριτζανί και του γιου του / Χ

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποτελεί βασικό όργανο χάραξης και συντονισμού της αμυντικής και στρατηγικής πολιτικής της χώρας, ενώ ο γραμματέας διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην παροχή συμβουλών προς τον πρόεδρο και στη διασύνδεση μεταξύ στρατιωτικών, πληροφοριακών και κυβερνητικών φορέων.

Η ανάληψη των καθηκόντων από τον Ζολγκάντρ θεωρείται συνέχεια μιας γραμμής ηγεσίας που βασίζεται σε πρόσωπα με ισχυρό στρατιωτικό και στρατηγικό υπόβαθρο.

