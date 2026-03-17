Το Ιράν επιβεβαιώνει τον θάνατο του Αλί Λαριτζανί: Νεκρός και ο γιος με τους σωματοφύλακές του

Η είδηση έρχεται λίγες ώρες αφού το Ιράν επιβεβαίωσε την δολοφονία του διοικητή των Μπασίτζ, Γκολάμρεζα Σολεϊμανί
FILE PHOTO: Ali Larijani, former chairman of the parliament of Iran, reacts as he registers as a candidate for the presidential election at the Interior Ministry, in Tehran, Iran May 31, 2024.
Νεκρός είναι ο επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, όπως επιβεβαίωσαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη (17.03.2026).

Το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν επιβεβαίωσε απόψε τον θάνατο του επικεφαλής του, Αλί Λαριτζανί, πολλές ώρες αφότου έγινε γνωστό από την ισραηλινή κυβέρνηση ότι σκοτώθηκε σε στοχευμένη επίθεση στην Τεχεράνη.

Στον λογαριασμό του Αλί Λαριτζανί στην πλατφόρμα Χ αναρτήθηκε μήνυμα που απευθύνεται προς τον λαό του Ιράν, τους μουσουλμάνους και τους ελεύθερους λαούς όλου του κόσμου, στο οποίο αναφέρεται ότι έδωσε τη ζωή του ως «μάρτυρας».

Σύμφωνα με την ενημέρωση από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, κατά την επίθεση «τα ξημερώματα» σκοτώθηκαν επίσης ο γιος του Αλί Λαριτζανί, ένας αξιωματούχος του Συμβουλίου και αρκετοί σωματοφύλακες.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως ο Λαριτζανί σκοτώθηκε σε επιδρομή αμερικανικών και ισραηλινών μαχητικών που έπληξαν το σπίτι της κόρης του.

Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν σχολίασε πως «η επιμονή του λαού και η κατάκτηση της τελικής νίκης θα κάνουν την κατάσταση ακόμη πιο πικρή για τους σιωνιστές εγκληματίες».

Οι κηδείες του Αλί Λαριτζανί και του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμανί, επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπασίτζ, θα τελεστούν το μεσημέρι της Τετάρτης στην Τεχεράνη, μαζί με εκείνες του πληρώματος της φρεγάτας που βυθίστηκε στις 4 Μαρτίου από αμερικανικό υποβρύχιο στα ανοικτά των ακτών της Σρι Λάνκα, αναφέρουν τα πρακτορεία ειδήσεων Fars και Tasnim.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι ο Λαριτζάνι, ο οποίος ηγούνταν του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, σκοτώθηκε σε νυχτερινές επιθέσεις, μαζί με τον αρχηγό της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, Γκολάμ Ρεζά Σολεϊμανί.

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν περιγράψει νωρίτερα την επιχείρηση ως απόπειρα δολοφονίας, ενώ στρατιωτικοί αξιωματούχοι μίλησαν αργότερα για «σημαντικά προληπτικά επιτεύγματα» χωρίς να αναφέρουν λεπτομέρειες για τις απώλειες.

Η δολοφονία του Αλί Λαριτζανί, η οποία επιβεβαιώθηκε το πρωί της Τρίτης από τις Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF), αποτελεί τη σημαντικότερη στοχευμένη επίθεση του ισραηλινού στρατού για την εξόντωση υψηλόβαθμου αξιωματούχου μετά το πλήγμα που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, στην έναρξη της επιχείρησης κατά του Ιράν.

Ο Αλί Λαριτζανί, ο επικεφαλής Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν – ο πιο σημαντικός αξιωματούχος του καθεστώτος μετά τον Χαμενεϊ και ο άνθρωπος που θεωρείται ότι δοικούσε τη χώρα από το παρασκήνιο – είναι νεκρός, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Η είδηση έγινε γνωστή λίγες ώρες αφού το Ιράν επιβεβαίωσε την δολοφονία του διοικητή των Μπασίτζ, Γκολάμρεζα Σολεϊμανί.

Οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν απόψε τον θάνατο του στρατηγού Γολαμρεζά Σολεϊμανί, του επικεφαλής της παραστρατιωτικής οργάνωσης Μπασίτζ, τον οποίο σκότωσε το πρωί ο ισραηλινός στρατός.

Στην ανακοίνωση στον επίσημο ιστότοπό τους, το Sepah News, οι Φρουροί αναφέρουν ότι ο Σολεϊμανί επίσης «έπεσε ως μάρτυρας σε μια τρομοκρατική επίθεση του αμερικανο-σιωνιστή εχθρού».

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το πρωί ότι ο Σολεϊμανί, καθώς και ο επικεφαλής του Ανωτάτου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Αλί Λαριτζανί σκοτώθηκαν σε πλήγματα στην Τεχεράνη.

