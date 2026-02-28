Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ – Σε επιφυλακή η ελληνική ναυτιλία

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν περνούν στην αντεπίθεση και σε οριζόντια κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον του Ισραήλ και των ΗΠΑ, βάζοντας στο στόχαστρο τα Στενά του Ορμούζ.

Τα Στενά του Ορμούζ είναι η πιο σημαντική οδός εξαγωγής πετρελαίου παγκοσμίως, η οποία συνδέει τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη εφαρμόζει ναυτικό αποκλεισμό και τα κλείνει προσωρινά, με τους Φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνει μέσω σημάτων VHF (ναυτικές συχνότητες) σε πλοία ότι «δεν επιτρέπεται να περάσουν».

Η Τεχεράνη απειλεί εδώ και χρόνια να αποκλείσει το στενό θαλάσσιο πέρασμα σε αντίποινα για οποιαδήποτε επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Στο πλαίσιο αυτό, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα μετά τη νέα κλιμάκωση των πολεμικών επιχειρήσεων στην περιοχή του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα και με πηγές του λιμενικού σώματος και κατόπιν διασταυρωμένων πληροφοριών, οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) και το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν εκπέμπουν μηνύματα, σύμφωνα με τα οποία τα Στενά του Ορμούζ θεωρούνται κλειστά μέχρι νεωτέρας.

Την ίδια στιγμή καταγράφεται έντονη κινητικότητα ταχύπλοων στρατιωτικών λέμβων (skiffs) στην περιοχή, οι οποίες επιτηρούν τη ναυτιλιακή κίνηση στο στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα.

Παράλληλα, το Υπουργείο Μεταφορών του Κατάρ απηύθυνε σύσταση προς τους πλοιοκτήτες να αναστείλουν προσωρινά τη ναυσιπλοΐα στην ευρύτερη περιοχή για λόγους ασφάλειας.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος απέστειλε νεότερη ενημέρωση προς τη ναυτιλιακή κοινότητα σχετικά με τις εξελίξεις, ενώ ο Θάλαμος Επιχειρήσεων παρακολουθεί σε συνεχή βάση την κατάσταση, με στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής προστασίας της ελληνικής ναυτιλίας και των πληρωμάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.