Ιράν: «Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το χτύπημα στη φρεγάτα Dena»

Αμερικανικό υποβρύχιο έπληξε το ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των νότιων ακτών της Σρι Λάνκα, σε απόσταση χιλιάδων μιλίων από τον Κόλπο
Η στιγμή που η τορπίλη χτυπά την ιρανική φρεγάτα / Χ
Για σκληρά αντίποινα κάνει λόγο ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν μετά το χτύπημα των ΗΠΑ στην ιρανική φρεγάτα  Dena.

Οι ΗΠΑ έπληξαν σε διεθνή ύδατα και χωρίς προειδοποίηση την ιρανική φρεγάτα Dena, η οποία είχε προσκληθεί από το Πολεμικό Ναυτικό της Ινδίας και στην οποία βρίσκονταν σχεδόν 130 ναύτες, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του X ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

«Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που δημιούργησαν», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί.

Αμερικανικό υποβρύχιο έπληξε το ιρανικό πολεμικό πλοίο στα ανοικτά των νότιων ακτών της Σρι Λάνκα, σε απόσταση χιλιάδων μιλίων από τον Κόλπο.

