Ιράν: «Οι βαλλιστικοί πύραυλοι εξυπηρετούν την άμυνα μας και είναι εκτός διαπραγματεύσεων»

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ανησυχούν για την πρόοδο του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων της Τεχεράνης
Ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι
Ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι / Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Με κατηγορηματικό τρόπο το Ιράν ξεκαθάρισε σήμερα (22.12.2025) ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι που διαθέτει αλλά και θα συνεχίσει να κατασκευάζει είναι ένα από τα μεγαλύτερα αποτρεπτικά μέσα που έχει, αφήνοντας αιχμές κατά του Ισράηλ.

Το Ιράν υπογράμμισε ότι οι βαλλιστικοί πύραυλοι που έχουν αναπτυχθεί έχουν στόχο την άμυνα και την προστασία της χώρας από οποιαδήποτε επίθεση και δεν είναι διαπραγματεύσιμοι, με φόντο τον 12ημερο πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025.

«Το ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε για την υπεράσπιση της ιρανικής επικράτειας κι όχι για να αποτελεί αντικείμενο διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Ισμαήλ, Μπαγαΐ κατά την εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί.

«Κατά συνέπεια, οι αμυντικές δυνατότητες του Ιράν, που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν οποιονδήποτε επιτιθέμενο να εξετάσει το ενδεχόμενο να επιτεθεί στη χώρα, δεν αποτελούν ζήτημα», πρόσθεσε, τη στιγμή που Ισραηλινοί αξιωματούχοι τούς παρουσιάζουν ως απειλή.

Οι ΗΠΑ ανησυχούν για την πρόοδο του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, καθώς οι προδιαγραφές των ιρανικών πυραύλων θέτουν το Ισραήλ εντός της εμβέλειάς τους.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC, «οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ολοένα και περισσότερο για την επέκταση του ιρανικού βαλλιστικού προγράμματος».

«Προετοιμάζονται να ενημερώσουν τον Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τις επιλογές για μια νέα επίθεση κατά του Ιράν», μετέδωσε το Σάββατο το NBC, επικαλούμενο πηγές που δεν κατονομασε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος θεωρεί το Ιράν υπαρξιακή απειλή για την ασφάλεια του Ισραήλ, αναμένεται να μεταβεί στις ΗΠΑ στις 29 Δεκεμβρίου 2025, για να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, είχε παράλληλα ανακοινώσει στις αρχές του μήνα στο AFP εκπρόσωπος του γραφείου του πρωθυπουργού.

