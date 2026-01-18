Κόσμος

Ιράν σε Τραμπ: Οποιαδήποτε επίθεση με στόχο τον Αλί Χαμενεΐ ισοδυναμεί με ολοκληρωτικό πόλεμο

Η απάντηση του Ιράν σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση θα είναι σκληρή και οδυνηρή, τόνισε επίσης ο Μασούντ Πεζεσκιάν
Βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν
Βαλλιστικοί πύραυλοι του Ιράν / REUTERS / Mohamad Torokman

Κατηγορηματική απάντηση τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ενάντια στον αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ έδωσε σήμερα (18.01.2026) ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις που έκανε χθες (17.01.2026) στο Politico, υποστήριξε ότι «είναι καιρός να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν», χαρακτηρίζοντας τον Αλί Χαμενεΐ «άρρωστο άνθρωπο».

Τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου δεν έμειναν ασχολίαστα, αφού ο Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι οποιαδήποτε επίθεση που θα είχε στόχο τον ανώτατο ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, θα συνιστούσε κήρυξη πολέμου.

«Μια επίθεση κατά του ανώτατου ηγέτη της χώρας μας ισοδυναμεί με ολοκληρωτικό πόλεμο κατά του ιρανικού έθνους», έγραψε στα περσικά ο πρόεδρος του Ιράν στην πλατφόρμα X.

 

«Αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άρρωστος άνθρωπος που θα έπρεπε να διοικήσει σωστά τη χώρα του και να σταματήσει να σκοτώνει ανθρώπους» πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, αναφερόμενος στον 86χρονο Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1989.

Η απάντηση του Ιράν σε οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση θα είναι σκληρή και οδυνηρή, έγραψε επίσης στο μήνυμά του ο πρόεδρος Πεζεσκιάν.

