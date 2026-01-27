Ιράν: Στους 5.777 οι νεκροί διαδηλωτές λένε ΜΚΟ ενώ ο Τραμπ κρατά «κλειστά τα χαρτιά του» με το αεροπλανοφόρο «Lincoln»

«Εκρηκτικό» είναι το κλίμα στο Ιράν, καθώς παρά το γεγονός ότι οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις έχουν σταματήσει, οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ προκαλούν ανησυχία, με φόντο την ανάπτυξη του αμερικανικού αεροπλανοφόρου «USS Abraham Lincoln» στη Μέση Ανατολή.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει «ανοίξει τα χαρτιά» του και ακόμα είναι άγνωστες οι προθέσεις του για το Ιράν, αφήνοντας να πλανάται αορίστως η απειλή επέμβασης, ωστόσο φροντίζει να δηλώνει παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι «έτοιμη για διάλογο».

Στο μεταξύ, στο εσωτερικό του Ιράν συνεχίζονται οι συλλήψεις σε ολόκληρη την επικράτεια, παρά την διακοπή των διαδηλώσεων που αμφισβήτησαν την εξουσία του θεοκρατικού καθεστώτος στις αρχές του μήνα.

Τόσο η HRANA, όσο και άλλες οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνεχίζουν το έργο της εξακρίβωσης των γεγονότων της αιματηρής καταστολής που εμποδίζεται από τον αποκλεισμό του Ιντερνετ σε ολόκληρη την χώρα.

Update: With #Iran‘s internet shutdown approaching day 20, many networks are becoming visible internationally.



HOWEVER:



No return to usual: Web still heavily filtered on a whitelist basis.

Circumvention still needed: The opening of protocols can enable new workarounds. pic.twitter.com/psHtkAWeTi

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της μη κυβερνητικής οργάνωσης Human Rights Activists News Agency (HRANA) με έδρα τις ΗΠΑ, τουλάχιστον 41.880 άνθρωποι έχουν συλληφθεί στο Ιράν.

Η HRANA ανακοίνωσε σήμερα (27.01.2026) ότι έχει εξακριβώσει τον θάνατο 6.126 ανθρώπων, εκ των οποίων 5.777 είναι διαδηλωτές, αλλά συνεχίζει να ερευνά για 17.000 ακόμη πιθανούς θανάτους, ενώ κατηγορεί τις ιρανικές αρχές ότι αναζητούν τραυματίες στα ιρανικά νοσοκομεία για να τους συλλάβουν, παρά τις διαψεύσεις του ιρανικού υπουργείου Υγείας.

Άγνωστες οι προθέσεις του Αμερικανού προέδρου

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τις πρώτες ημέρες των διαδηλώσεων απειλούσε με στρατιωτική επέμβαση από τον πρώτο νεκρό της καταστολής, συνεχίζει τις απειλές του.

«Έχουμε μεγάλη αρμάδα κοντά στο Ιράν. Μεγαλύτερη απ’ ό,τι στη Βενεζουέλα. Θέλουν να κλειστεί συμφωνία. Το ξέρω. Έχουν τηλεφωνήσει σε αρκετές περιπτώσεις. Θέλουν να μιλήσουμε», τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Axios, το οποίο διευκρίνισε ότι ο Τραμπ «δεν θέλησε» να δώσει λεπτομέρειες για τις επιλογές που «εξετάζει» ούτε να πει ποια θα προτιμούσε.

Sailors aboard USS Abraham Lincoln (CVN 72) perform routine maintenance as the aircraft carrier sails in the Indian Ocean, Jan. 26. The Abraham Lincoln Carrier Strike Group is currently deployed to the Middle East to promote regional security and stability. pic.twitter.com/dkuN946hce — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 26, 2026

Οι αναλυτές θεωρούν ότι οι επιλογές αυτές περιλαμβάνουν βομβαρδισμό στρατιωτικών στόχων ή στοχευμένα πλήγματα κατά αξιωματούχων του καθεστώτος με σκοπό την πτώση του ανώτατου ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, με την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου «USS Abraham Lincoln» στη Μέση Ανατολή να είναι ένα ηχηρό «μήνυμα» αποτροπής και ισχύος.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι αμερικανικές υπηρεσίες Πληροφοριών διαβεβαίωσαν επανειλημμένως τον Τραμπ ότι το ιρανικό καθεστώς «αποδυναμώνεται», ότι είναι στην χειρότερη κατάσταση από την πτώση του Σάχη το 1979.

Ο αμερικανός γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ δήλωσε στους New York Times ότι μίλησε επανειλημμένως τις τελευταίες ημέρες με τον Τραμπ: «Στόχος είναι το τέλος του καθεστώτος».

Οι αντιδράσεις της Τεχεράνης

Από την ιρανική πλευρά, όπου η διπλωματία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι ένας δίαυλος επικοινωνίας είναι ανοικτός με τις ΗΠΑ, ο τόνος ήταν μετριασμένος τις τελευταίες ημέρες.

Ομως σήμερα, ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε, σύμφωνα με την συντηρητική εφημερίδα Hamshahri, ότι «αν το αεροπλανοφόρο διαπράξει σφάλμα και εισέλθει στα ιρανικά χωρικά ύδατα, θα γίνει στόχος».

Η εφημερίδα Javan, επίσης συντηρητική, έγραψε ότι το Ιράν είναι έτοιμο για «ισχυρή απάντηση» και ότι θα μπορούσε να καταλάβει τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, νευραλγικής σημασίας θαλάσσιου διαύλου για την μεταφορά του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως.

Σε δρόμους της Τεχεράνης ένα τεράστιο πανό δείχνει ένα κατεστραμμένο αμερικανικό αεροπλανοφόρο και αι η κρατική τηλεόραση συνεχίζει να μεταδίδει ανακρίσεις διαδηλωτών με σκηνοθετημένες «ομολογίες» για να καμφθεί το κίνημα αμφισβήτησης, σύμφωνα με μκο.

Το κανάλι της ιρανικής αντιπολίτευσης, Iran International, με έδρα στο εξωτερικό, κάνει λόγο για 36.500 νεκρούς επικαλούμενο απόρρητα έγγραφα και πηγές ασφαλείας.

Η μκο Iran Human Rights (IHR), με έδρα την Νορβηγία, εμφανίζει απολογισμό 3.428 επιβεβαιωμένων νεκρών διαδηλωτών, αλλά εκφράζει φόβους για περισσότερους των 25.000.