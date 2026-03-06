Ιράν: Τα όπλα που έκαναν το ντεμπούτο τους στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ – Drones, πύραυλοι, F-35, υποβρύχια

Ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν συμπληρώνει μία εβδομάδα, προκαλώντας τον θάνατο δεκάδων Ιρανών αξιωματούχων, μεταξύ αυτών και του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, ενώ η σύγκρουση εξαπλώνεται και νέα όπλα κάνουν το ντεμπούτο τους στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Οι ΗΠΑ ξεκίνησαν την επιχείρηση «Επική Οργή» το περασμένο Σάββατο (28.02.2026), εξαπολύοντας κοινές επιθέσεις με το Ισραήλ σε όλο το Ιράν, σκοτώνοντας δεκάδες Ιρανούς αξιωματούχους και έχοντας προκαλέσει τεράστιες ζημιές στις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ δήλωσε τη Δευτέρα ότι «η επιχείρηση είχε αρκετές πρώτες μάχες», χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες. Την ίδια στιγμή ο αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει πολλά νέα όπλα για να πραγματοποιήσει επιθέσεις εναντίον του Ιράν, αναφέρει το Business Insider.

Οι ΗΠΑ εκτόξευσαν νέους βαλλιστικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης ((one-way attack drones) εναντίον του Ιράν, χρησιμοποιώντας τον πόλεμο ως πεδίο δοκιμών για ορισμένα από τα πειραματικά τους όπλα.

Την πρώτη ημέρα του πολέμου, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε ότι η ομάδα εργασίας Scorpion Strike χρησιμοποίησε για πρώτη φορά σε μάχη μη επανδρωμένα αεροσκάφη μονής κατεύθυνσης. Η ομάδα εργασίας, η οποία ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο, έκανε το ντεμπούτο της σε μάχη με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη χαμηλού κόστους LUCAS (Low-Cost Unmanned Combat Attack System) που κατασκευάστηκαν από την αμερικανική αμυντική εταιρεία SpektreWorks.

Αυτά τα drones βασίζονται στα ιρανικής κατασκευής Shaheds, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό από την Τεχεράνη σε συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τη Ρωσία στον πόλεμο της Ουκρανίας.

«Αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν αρχικά ιρανικού σχεδιασμού. Τα πήραμε πίσω στην Αμερική, τα βελτιώσαμε και τα εκτοξεύσαμε κατευθείαν πίσω στο Ιράν», δήλωσε ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, επικεφαλής της CENTCOM, σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του την Τρίτη (03.03.2026).

Άλλο αξιοσημείωτο ντεμπούτο αφορά τη χρήση σε μάχη της σχετικά νέας σειράς πυραύλων Precision Strike Missile (PrSM). Πρόκειται για βαλλιστικό πύραυλο μικρής εμβέλειας που τέθηκε σε λειτουργία πριν από δύο χρόνια και μπορεί να εκτοξευθεί από το σύστημα πυραύλων πυροβολικού υψηλής κινητικότητας M142, ή HIMARS. Τον PrSM κατασκευάζει η Lockheed Martin ενώ το κόστος του εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 1,6 εκατ. δολάρια το λιγότερο. Αυτοί οι πύραυλοι προορίζονται να αντικαταστήσουν τους παλαιότερους ATACM.

Ο Κούπερ χαρακτήρισε τη χρήση του PrSM «ιστορική πρωτιά» και «ασυναγώνιστη ικανότητα βαθέος χτυπήματος».

Επιπλέον, εικόνες από εκτόξευση από το αντιτορπιλικό USS Spruance το Σάββατο έδειχναν έναν πύραυλο Tomahawk με μια μαύρη, γυαλιστερή επίστρωση, η οποία διαφέρει από το τυπικό γκρι χρώμα που συνήθως έχουν οι πύραυλοι κρουζ.

Ειδικοί στον τομέα της άμυνας έχουν δηλώσει ότι το μαύρο χρώμα μπορεί να είναι μια επίστρωση που δεν είναι εύκολα αντιληπτή. Από την άλλη, το War Zone, μια στρατιωτική ειδησεογραφική ιστοσελίδα, ανέφερε ότι ο πύραυλος θα μπορούσε να είναι μια αναβαθμισμένη εκδοχή του Maritime Strike Tomahawk, που χρησιμοποιείται για επιθέσεις κατά πλοίων. Η CENTCOM πάντως αρνήθηκε να σχολιάσει.

Πρωτοφανείς αεροναυτικές συγκρούσεις

Ο πόλεμος είδε επίσης πρωτοφανείς μάχες στον αέρα και στη θάλασσα.

Την Τετάρτη, ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι ένα F-35I «Adir» κατέρριψε ένα Yak-130 της ιρανικής Πολεμικής Αεροπορίας πάνω από την Τεχεράνη, σηματοδοτώντας την «πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου μαχητικού αεροσκάφους στην ιστορία» από stealth μαχητικό.

Ενώ το F-35 Lightning II της Lockheed Martin χρησιμοποιείται από περίπου δώδεκα χώρες και βρίσκεται σε υπηρεσία για πάνω από 10 χρόνια, προηγουμένως είχε αναχαιτίσει μόνο πυραύλους και drones σε μάχη.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι τα F-35 της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας πραγματοποίησαν την πρώτη τους κατάρριψη drones στην διάρκεια της σύγκρουσης.

Η κατάρριψη του Yak-130, ενός ελαφριού μαχητικού αεροσκάφους, συνιστά επίσης την πρώτη φορά εδώ και πάνω από 40 χρόνια που ισραηλινά μαχητικά καταρρίπτουν επανδρωμένο εχθρικό αεροσκάφος.

Αντίστοιχα, είχαν περάσει δεκαετίες από τότε αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε εχθρικό πλοίο σε μάχη. Την Τετάρτη, ωστόσο, ο Υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε ότι αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο.

Ο ανώτατος διοικητής των ΗΠΑ, στρατηγός Νταν Κέιν, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι το όπλο ήταν μια τορπίλη βαρέως τύπου M48.

Η τελευταία φορά που ένα αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε εχθρικό πλοίο ήταν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ένας πόλεμος σε εξέλιξη

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν δώσει διαφορετικούς στόχους και χρονοδιαγράμματα για την Επιχείρηση Epic Fury. Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι η σύγκρουση «μπορεί να διαρκέσει οκτώ εβδομάδες», ενώ ο Τραμπ έχει εκτιμήσει ότι η εκστρατεία θα διαρκέσει τέσσερις έως πέντε εβδομάδες, αλλά είναι έτοιμος να συνεχίσει «πολύ περισσότερο».

Οι οικονομικές επιπτώσεις της σύγκρουσης είναι τεράστιες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το κόστος των πρώτων 100 ωρών εκτιμάται σε 3,7 δισ. δολάρια, ή 891,4 εκατ. δολάρια ανά ημέρα, κυρίως λόγω της χρήσης ακριβών πυρομαχικών.

Έξι Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της επιχείρησης, ενώ πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί από θραύσματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.