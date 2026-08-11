Ιράν: Τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά εκτός αν οι ΗΠΑ αποδεχθούν τους όρους της Τεχεράνης

Νέο μήνυμα προς τις ΗΠΑ έστειλε το Ιράν, ξεκαθαρίζοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά μέχρι η Ουάσινγκτον να αλλάξει στάση και να αποδεχθεί τους όρους που έχει θέσει η Τεχεράνη.

Τη θέση αυτή εξέφρασε ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν, Μοχσέν Ρεζαΐ, την ώρα που συνεχίζονται οι προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας, που θα επαναφέρει την ηρεμία στα Στενά του Ορμούζ.

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Το Ιράν ζητά, μεταξύ άλλων, από τις ΗΠΑ να τερματίσουν τον πόλεμο και να αποδεσμεύσουν τα ιρανικά χρήματα που βρίσκονται στο εξωτερικό, προκειμένου να υπάρξει αλλαγή της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον Ρεζαΐ, υπάρχουν και άλλοι όροι της Τεχεράνης, οι οποίοι έχουν ήδη μεταφερθεί στην αμερικανική πλευρά μέσω μεσολαβητών.

Τραμπ: Οι δύο επιλογές απέναντι στην Τεχεράνη

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε δύο διαφορετικούς δρόμους που θα μπορούσαν να ακολουθήσουν οι ΗΠΑ απέναντι στην Τεχεράνη: είτε να περιμένουν μέχρι η οικονομική πίεση να προκαλέσει ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα στο Ιράν είτε να προχωρήσουν σε πολύ ισχυρό στρατιωτικό χτύπημα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους Ιρανούς «πανούργοι διαπραγματευτές», ενώ αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε κάποιου είδους διαπραγμάτευση με την άλλη πλευρά.

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«Κάνω κάτι σαν διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο Τραμπ στο Real America’s Voice σε τηλεφωνική συνέντευξη. «Είναι πολύ πανούργοι διαπραγματευτές».

Από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση στα τέλη Φεβρουαρίου, ο Τραμπ έχει αρκετές φορές απειλήσει με νέα κλιμάκωση, ενώ παράλληλα έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση.

Το Πακιστάν ανέφερε την Τρίτη ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε «κάποιο είδος» συμφωνίας. Από την πλευρά του, το Κατάρ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες σχετικά με τη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ έχουν φτάσει σε προχωρημένο στάδιο. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ υπάρχουν αναφορές για νέες επιθέσεις εναντίον πλοίων στην ευρύτερη περιοχή.

Μιλώντας για τη στρατηγική που θα μπορούσε να ακολουθήσει απέναντι στο Ιράν, ο Τραμπ ανέφερε: «Κάντε ό,τι κάνω εγώ τώρα: απλά συνεχίστε να προχωράτε ατάραχα και δείτε πόσο άσχημα τα πάνε».

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι η οικονομική κατάσταση του Ιράν είναι εξαιρετικά δύσκολη και στάθηκε ιδιαίτερα στα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

«Οικονομικά, είναι ένα χάος. Δεν μπορούν να δανειστούν χρήματα. Εμείς ελέγχουμε τα χρήματά τους, αυτά που είχαν, τα οποία είναι πολλά. Είχαν πολλά, και εμείς έχουμε τον απόλυτο έλεγχο τους. Εγώ είμαι ο τραπεζίτης τους», είπε.

Ωστόσο, ο Τραμπ άφησε ανοιχτό και το ενδεχόμενο μιας πολύ πιο επιθετικής επιλογής, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να «τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ σκληρά».

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στις πληροφορίες που θέλουν τα αποθέματα ορισμένων αμερικανικών πυρομαχικών να έχουν μειωθεί σημαντικά. Το Reuters είχε μεταδώσει ότι ο αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει μεγάλο μέρος των αποθεμάτων πυραύλων υψηλής ακρίβειας και μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια του πολέμου, δημιουργώντας ανησυχίες για την ετοιμότητα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε περίπτωση νέας σύγκρουσης.

Ο Τραμπ απέρριψε τις ανησυχίες ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, υποστηρίζοντας ότι η παραγωγή βρίσκεται σε υψηλούς ρυθμούς, ενώ έριξε την ευθύνη για τα μειωμένα αποθέματα στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν.

«Δεν έχουμε πρόβλημα με τα πυρομαχικά… Ο λόγος όμως που τα αποθέματα είναι χαμηλά – και τα κατασκευάζουμε σαν τρελοί – είναι επειδή αυτός (ο Μπάιντεν) έδωσε πυρομαχικά αξίας 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ουκρανία», δήλωσε ο Τραμπ.