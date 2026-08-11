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Τουλούζη: Άνδρας φώναξε «Αλλάχου Άκμπαρ» και επιτέθηκε με μαχαίρια σε αστυνομικούς – Δύο τραυματίστηκαν σοβαρά

Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής το κίνητρό του δράστη που συνελήφθη
Επίθεση στην Τουλούζη
Photo / X
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Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 10.08.2026, στο κέντρο της Τουλούζης στη Γαλλία, όταν ένας άνδρας οπλισμένος με πολλά μαχαίρια επιτέθηκε σε τρεις αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν περιπολία. Δύο από τους αστυνομικούς, ένας άνδρας και μία γυναίκα, τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Η επίθεση έγινε περίπου στις 18:00, στο κέντρο της Τουλούζης. Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα La Dépêche du Midi, οι τρεις αστυνομικοί βρίσκονταν σε περιπολία όταν ο άνδρας τούς πλησίασε και τους επιτέθηκε με μαχαίρια.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να τον σταματήσουν, αρχικά χρησιμοποιώντας γκλομπ και στη συνέχεια δακρυγόνο σπρέι. Παρά τις προσπάθειές τους, ο άνδρας συνέχισε την επίθεση, τραυματίζοντας τους αστυνομικούς.

Ένας από αυτούς δέχθηκε χτύπημα από μαχαίρι κοντά στην καρωτίδα, ενώ τραυματίστηκε επίσης στα χέρια. Η γυναίκα αστυνομικός δέχθηκε μαχαιριές στα χέρια και τραυματίστηκε και στο σώμα, παρά το γεγονός ότι φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο. Ο τρίτος αστυνομικός υπέστη ελαφρύτερα τραύματα.

Παρά τους τραυματισμούς τους, οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να ακινητοποιήσουν τον άνδρα και να τον συλλάβουν. Σε βάρος του βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος αστυνομικών, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλες τις συνθήκες της επίθεσης.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλούνται γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο δράστης φέρεται να φώναξε αρκετές φορές «Allahu Akbar» κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Ωστόσο, μέχρι στιγμής το κίνητρό του παραμένει άγνωστο και η υπόθεση δεν έχει αναληφθεί από την αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Λοράν Νουνιέζ, ανέφερε ότι η έρευνα βρίσκεται στα χέρια της εισαγγελίας και της αστυνομίας της Τουλούζης, προκειμένου να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα της επίθεσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για την ταυτότητα και την εθνικότητα του συλληφθέντος.

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