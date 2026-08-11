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Ινδία: Χρήση μαριχουάνας είχε κάνει ο πιλότος πριν την πτήση τρόμου της Air India με τους 17 τραυματίες

Η πτήση από την τουριστική πόλη της Ταϊλάνδης παρουσίασε μια «στιγμιαία μεταβολή υψόμετρου» ενώ πετούσε πάνω από το ανατολικό ινδικό κρατίδιο Οντίσα
REUTERS
REUTERS / Almaas Masood
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Την περασμένη εβδομάδα κατά τη διάρκεια αυτής της πτήσης από το Πουκέτ προς το Δελχί, το αεροσκάφος της Air India έχασε απότομα ύψος περίπου 300 ποδιών, προκαλώντας τον τραυματισμό επιβατών και μελών του πληρώματος. Σήμερα (11/8/26), επιβεβαιώθηκε ότι ο πιλότος του αεροπλάνου είχε βρεθεί θετικός σε χρήση μαριχουάνας, όπως μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα στην Ινδία.

Νωρίτερα, το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας της Ινδίας κάλεσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Air India, Κάμπελ Γουίλσον σχετικά με το περιστατικό με τον πιλότο και το αεροσκάφος τύπου Airbus A320neo. Το υπουργείο δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο.

Λίγες ημέρες νωρίτερα οι ινδικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για το συμβάν, στο οποίο τραυματίστηκαν 13 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος.

Η πτήση από την τουριστική πόλη της Ταϊλάνδης παρουσίασε μια «στιγμιαία μεταβολή υψόμετρου» ενώ πετούσε πάνω από το ανατολικό ινδικό κρατίδιο Οντίσα, είχε τονίσει νωρίτερα η κυβέρνηση.

Το αεροσκάφος, που μετέφερε 137 επιβάτες και οκτώ μέλη πληρώματος, προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Δελχί. Την Κυριακή (9/8/26), το υπουργείο Πολιτικής Αεροπορίας ανακοίνωσε ότι η αρχική εξέταση στον πιλότο για ψυχοδραστικές ουσίες έδωσε ένα αποτέλεσμα που απαιτούσε επιβεβαιωτικές εργαστηριακές εξετάσεις.

Η Air India είχε δηλώσει ότι δεν είχε ενημερωθεί για τα αποτελέσματα.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα τις αναφορές των ΜΜΕ. Η Air India δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

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