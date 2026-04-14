Ιράν: Βίντεο από υπουργικό συμβούλιο εν μέσω πολέμου – «Κύριε πρόεδρε, εχθρικά αεροσκάφη μπήκαν στον εναέριο χώρο μας», «Κανένα πρόβλημα» απαντά ο Πεζεσκιάν

Σκηνές από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Ιράν εν μέσω του πολέμου αποτυπώνονται σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media το πρακτορείο ISNA. Αίσθηση προκαλεί η χαλαρή αντίδραση του προέδρου του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Στο βίντεο καταγράφεται ο διάλογος που έχει ένας υπουργός με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, στη διάρκεια του οποίου τον ενημερώνει ότι εχθρικά αεροσκάφη εισήλθαν στον ιρανικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα με τον διάλογο που καταγράφηκε, και με τον πόλεμο στο Ιρλαν να μαίνεται – ο υπουργός φέρεται να δήλωσε: «Κύριε Πρόεδρε, μόλις ενημερωθήκαμε ότι εχθρικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας».

Scenes from an Iranian cabinet meeting during the war:



Iranian Minister: “Mr. President, we’ve just been informed hostile aircrafts entered our airspace”



President Pezeshkian: “Ok, no problem. So anyway what were you saying?” pic.twitter.com/uiyXUQrp5U — Jackson Hinkle(@jacksonhinklle) April 14, 2026

Ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν εμφανίζεται να απαντά, λέγοντας: «Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, τι λέγατε;», συνεχίζοντας τη συζήτηση της συνεδρίασης.

Η σκηνή έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης της πολιτικής ηγεσίας παρά την πίεση της χώρας από τις διαδοχικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ σε κρίσιμες υποδομές του καθεστώτος.