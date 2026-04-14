Κόσμος

Ιράν: Βίντεο από υπουργικό συμβούλιο εν μέσω πολέμου – «Κύριε πρόεδρε, εχθρικά αεροσκάφη μπήκαν στον εναέριο χώρο μας», «Κανένα πρόβλημα» απαντά ο Πεζεσκιάν

«Λοιπόν, τι λέγατε;» λέει ακόμα ο πρόεδρος του Ιράν
Βίντεο από υπουργικό συμβούλιο στο Ιράν εν μέσω πολέμου
Βίντεο από υπουργικό συμβούλιο στο Ιράν εν μέσω πολέμου

Σκηνές από συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Ιράν εν μέσω του πολέμου αποτυπώνονται σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media το πρακτορείο ISNA. Αίσθηση προκαλεί η χαλαρή αντίδραση του προέδρου του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Στο βίντεο καταγράφεται ο διάλογος που έχει ένας υπουργός με τον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, στη διάρκεια του οποίου τον ενημερώνει ότι εχθρικά αεροσκάφη εισήλθαν στον ιρανικό εναέριο χώρο. Σύμφωνα με τον διάλογο που καταγράφηκε, και με τον πόλεμο στο Ιρλαν να μαίνεται – ο υπουργός φέρεται να δήλωσε: «Κύριε Πρόεδρε, μόλις ενημερωθήκαμε ότι εχθρικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο μας».

Ο πρόεδρος του Ιράν Πεζεσκιάν εμφανίζεται να απαντά, λέγοντας: «Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, τι λέγατε;», συνεχίζοντας τη συζήτηση της συνεδρίασης.

Η σκηνή έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια σχετικά με τον τρόπο αντίδρασης της πολιτικής ηγεσίας παρά την πίεση της χώρας από τις διαδοχικές επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ σε κρίσιμες υποδομές του καθεστώτος.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
204
122
110
80
70
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Στην Αυστραλία ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν – Επισκέφτηκαν νοσοκομείο και έκαναν κατασκευές με παιδιά
Την Πέμπτη το ζευγάρι θα συμμετάσχει σε σύνοδο για την ψυχική υγεία στη Μελβούρνη και θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του την Παρασκευή συμμετέχοντας σε διοργανώσεις ιστιοπλοΐας και ράγκμπι στο Σίδνεϊ
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν
Newsit logo
Newsit logo