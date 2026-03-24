Ιράν: Χτυπήθηκαν ενεργειακές του εγκαταστάσεις, αντίποινα με πυραυλικές επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Ένα κτίριο διοίκησης φυσικού αερίου και μία δομή μείωσης πίεσης αερίου χτυπήθηκαν στην κεντρική επαρχία Ισφαχάν του Ιράν, τα ξημερώματα της Τρίτης (24.03.2026). Με αντίποινα εναντίον όλων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ισραήλ και στον Περσικό Κόλπο απειλούν οι Φρουροί της Επανάστασης.

Λίγο μετά τα χτυπήματα σε ενεργειακές του εγκαταστάσεις, και όπως προανήγγειλαν οι Φρουροί της Επανάστασης, το Ιράν εξαπέλυε επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, σημαίνοντας συναγερμό στις δύο χώρες.

Σύμφωνα, ωστόσο, με το ημι-επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το Fars, δεν ήταν γνωστό ποιος εξαπέλυσε τις επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Ιράν, αν ήταν το Ισραήλ, οι ΗΠΑ, ή κάποιος άλλος.

Ευτυχώς, σύμφωνα με το Fars, δεν υπήρξαν τραυματισμοί από αυτό το πλήγμα.

Παράλληλα, με την επαρχία του Ισφαχάν, πυραυλικό βλήμα χτύπησε κοντά σε αγωγό που τροφοδοτεί εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας στη πόλη Xοραμσάρ του Ιράν, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ και το Κουβέιτ.

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε:

«Η αμερικανο-ισραηλινή επιθετική ενέργεια είχε ως στόχο ενεργειακές εγκαταστάσεις στις πόλεις Ισφαχάν, στο κεντρικό Ιράν, και Χοραμσάρ, στον νότο, πλήττοντας τους αγωγούς παροχής φυσικού αερίου του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Χοραμσάρ και προκαλώντας πλήρη διακοπή ρεύματος στην πόλη.

Ως αποτέλεσμα, η ηγεσία της Επαναστατικής Φρουράς αποφάσισε να προβεί σε αντίποινα εναντίον όλων των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Ισραήλ και στον Περσικό Κόλπο».

Urgent



Statement from the Iranian Revolutionary Guard:



The American-Israeli aggression targeted energy facilities in the cities of Isfahan in central Iran and Khorramshahr in the south, affecting the gas supply lines of the Khorramshahr power plant and causing a complete… pic.twitter.com/L7HPxTK8GX — إيران الحدث (@iranin_arabic_) March 24, 2026

Λίγο νωρίτερα, το Ιράν είχε εκτοξεύσει πυραύλους εναντίον του Ισραήλ με τις ισραηλινές αντιαεροπορικές δυνάμεις να προσπαθούν να αναχαιτίσουν τις επιθέσεις.