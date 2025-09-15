Ιρίνα Ζαρούτσκα: Μέλος εγκληματικής οικογένειας ο δολοφόνος της Ουκρανής στη Βόρεια Καρολίνα – Νέα στοιχεία

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τον δολοφόνο της Ουκρανής πρόσφυγα Ιρίνα Ζαρούτσκα που μαχαιρώθηκε μέσα στο τρένο στη Βόρεια Καρολίνα, με τους δεκάδες συνεπιβάτες να παραμένουν αδρανείς. Όπως αποκαλύπτεται είναι μέλος οικογένειας με πλούσιο ποινικό μητρώο.

Ο 34χρονος Ντεκάρλος Μπράουν Τζούνιορ, 34 ετών, μαχαίρωσε με σουγιά την 28χρονη στις 22 Αυγούστου, τραυματίζοντάς την θανάσιμα στον λαιμό. Ο Μπράουν εγκατέλειψε τον συρμό στον επόμενο σταθμό στη Βόρεια Καρολίνα και συνελήφθη λίγο αργότερα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού.

Το ποινικό του μητρώο περιλαμβάνει καταδίκες για ένοπλη ληστεία, κλοπή και διάρρηξη αλλά όπως αποκαλύπτεται όλη η οικογένεια – ο πατέρας και τα αδέλφια του – έχουν μακρά ιστορία εγκληματικών πράξεων, όπως προκύπτει από δικαστικά έγγραφα και στοιχεία των αρχών.

Ο αδελφός του, Στάσι Μπράουν, τον Οκτώβριο του 2012, σκότωσε έναν 65χρονο άνδρα και διέφυγε από την αστυνομία. Τον Απρίλιο του 2014 κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού, δύο κατηγορίες ένοπλης ληστείας, επίθεση με πρόθεση δολοφονίας και καταστροφή οχήματος. Καταδικάστηκε σε 27–36 χρόνια φυλάκισης, σύμφωνα με το Γραφείο Εισαγγελέα της κομητείας Μέκλενμπεργκ.

Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του, ο Μπράουν Τζούνιορ υπέπεσε σε 44 παραβάσεις. Έχει επίσης εκτίσει ποινή με αναστολή για καταδίκη το 2010 σχετικά με απειλές κατά της κυβέρνησης, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων των φυλακών της Βόρειας Καρολίνας.

Η αδελφή του, Τρέισι Βόντρεα Μπράουν, 33 ετών, έχει με τη σειρά της πλούσιο ποινικό μητρώο που περιλαμβάνει, συνωμοσία κακουργηματικού χαρακτήρα, κλοπή οχήματος, αντίσταση σε δημόσιο λειτουργό, κλοπή καταστήματος. Έναν χρόνο πριν, το 2024 συνελήφθη για συνωμοσία και κλοπές.

Ο πατέρας της οικογένειας, Ντεκάρλος Μπράουν, έχει επίσης συλληφθεί για διάρρηξη, κακουργηματική συνωμοσία, κλοπή και κατοχή όπλου σε πανεπιστημιακό campus το 1990.

Ο Ντεκάρλος Τζούνιορ – που είχε συλληφθεί και αφεθεί ελεύθερος τουλάχιστον 14 φορές στο παρελθόν από τις Aρχές – καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να βυθίζει επανειλημμένα το μαχαίρι του στη Ζαρούτσκα λίγο αφότου επιβιβάστηκε στο τρένο επιστρέφοντας από τη δουλειά της σε μια πιτσαρία στο Σάρλοτ στις 22 Αυγούστου.

Είναι το ίδιο δρομολόγιο τρένου που είχε χρησιμοποιήσει ο αδελφός του Στάσι για να διαφύγει.

Η στυγερή δολοφονία

Η νεαρή γυναίκα, που είχε διαφύγει το 2022 από την Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή για να βρει καταφύγιο στις ΗΠΑ μαζί με τη μητέρα και την αδελφή της, φαίνεται να κοιτά με τρόμο τον μαύρο 35χρονο Ντεκάρλο Μπράουν Τζούνιορ τη στιγμή που βγάζει από την τσέπη του ένα μαχαίρι και τη μαχαιρώνει επανειλημμένα στον λαιμό και το σώμα.

Στα τελευταία της δευτερόλεπτα, όπως δείχνει το βίντεο, γυρίζει ελαφρά το κεφάλι και κοιτάζει έντρομη τον άνδρα που κάθεται πίσω της. Το βλέμμα της, γεμάτο τρόμο και απορία, είναι η τελευταία εικόνα πριν δεχτεί το δολοφονικό χτύπημα.

Το βίντεο δείχνει τη Ζαρούτσκα να καλύπτει με τα χέρια το πρόσωπό της, προσπαθώντας να προστατευθεί μάταια, ενώ λίγο αργότερα μαζεύει τα πόδια της, που διακρίνονται γεμάτα αίμα.

Η 23χρονη καταρρέει στο δάπεδο του βαγονιού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες δεν σπεύδουν σε βοήθεια, εν αντιθέσει κοιτούν το περιστατικό με απάθεια. Στο φόντο ακούγεται ανδρική φωνή να σχολιάζει κυνικά: «he got that white girl».

Ο δράστης αποχωρεί από το βαγόνι με ψυχραιμία, κρατώντας ακόμη το αιματοβαμμένο όπλο. Συνελήφθη δύο λεπτά αργότερα από αστυνομικούς στον επόμενο σταθμό.