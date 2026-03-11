Ισπανία: 3 νεκροί και 5 τραυματίες από φωτιά σε κτίριο στο Μιράντα ντε Έμπρο

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην πόλη Μιράντα ντε Έμπρο στην βόρεια Ισπανία, όταν φωτιά που ξέσπασε μέσα σε κτίριο είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 3 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 5.

Συγκεκριμένα στους τραυματίες απο τη φωτιά που ξέσπασε την Τρίτη (10/3/2026) σε μια κατοικία στην οδό Φουέντε στη Μιράντα ντε Έμπρο της Ισπανίας, συμπεριλαμβάνονται και δύο παιδιά ηλικίας 7 και 11 ετών.

Στην περιοχή έσπευσαν αστυνομικοί της τοπικής και της εθνικής αστυνομίας, πυροσβέστες από τη Μιράντα ντε Έμπρο και πολλά πληρώματα ασθενοφόρων της υπηρεσίας έκτακτης ιατρικής βοήθειας Sacyl.

Το ιατρικό προσωπικό παρέσχε βοήθεια σε επτά άτομα, δύο από τα οποία πέθαναν στο σημείο. Τα άλλα πέντε μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου ένα από αυτά πέθανε.

Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα αγόρι 11 ετών και ένα κορίτσι 7 ετών, μια γυναίκα 30 ετών, μια γυναίκα 23 ετών και μια γυναίκα 58 ετών.