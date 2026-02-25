Ισπανία: Απαγορεύεται η πώληση ενεργειακών ποτών σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών

Η ισπανική κυβέρνηση προχωρά σε ρύθμιση που απαγορεύει την πώληση ενεργειακών ποτών σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών.

Την ανακοίνωση για την απαγόρευση πώλησης ενεργειακών ποτών σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών, έκανε σήμερα (25/02/2026) ο υπουργός Κοινωνικών Δικαιωμάτων Πάμπλο Μπούστιντουι.

Για τα προϊόντα με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη (άνω των 32 mg ανά 100 ml) το όριο θα αυξηθεί στα 18 έτη.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ευρύτερο πακέτο μέτρων για την προστασία της υγείας παιδιών και νέων και στοχεύει στη μείωση της έκθεσης των ανηλίκων σε ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη.

Η κεντρική κυβέρνηση επιχειρεί επίσης να ενοποιήσει τα κριτήρια, καθώς παρόμοιοι περιορισμοί ισχύουν ήδη σε ορισμένες αυτόνομες περιφέρειες της Ισπανίας.

Τις τελευταίες εβδομάδες η κυβέρνηση έχει εντάξει τα ενεργειακά ποτά σε περιορισμούς διαφήμισης τροφίμων «μη υγιεινών» προς ανηλίκους, ενώ από το 2024 απαγορεύεται η πώλησή τους σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύματα βάσει του Βασιλικού Διατάγματος για τα υγιεινά και βιώσιμα σχολικά γεύματα.

Η απόφαση στηρίζεται σε στοιχεία της Ισπανικής Υπηρεσίας Ασφάλειας και Διατροφής (AESAN): το βαρόμετρο για τη διαφήμιση τροφίμων και ενεργειακών ποτών δείχνει ότι 9 στους 10 Ισπανούς υποστηρίζουν την απαγόρευση, με ποσοστό στήριξης 88,3% ανάμεσα στις ηλικίες 18–35.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει ενιαία νομοθεσία: μεμονωμένες χώρες έχουν ήδη θεσπίσει όρια ηλικίας.

Η Λιθουανία και η Λετονία απαγόρευσαν τις πωλήσεις σε κάτω των 18 το 2014 και 2016 αντίστοιχα, ενώ Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία και Ρουμανία έχουν επιβάλει περιορισμούς.

Η Σουηδία βασίζεται σε συμφωνία του λιανεμπορίου για περιορισμό πωλήσεων σε κάτω των 15 και η Τσεχία συζητά νομοσχέδιο για όριο 15 ετών.

Ο υπουργός τόνισε ότι οι διαφημίσεις τέτοιων προϊόντων βλάπτουν την υγεία των παιδιών και κάλεσε τη βιομηχανία να σεβαστεί το «καθήκον» της να μην προωθεί προϊόντα που υπονομεύουν το δικαίωμα των παιδιών στην υγεία.