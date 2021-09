Υποχωρούν αναγκαστικά οι πυροσβέστες από την ισπανική νήσο Λα Πάλμα, στην οποία εξερράγη ηφαίστειο την περασμένη Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου και σήμερα Παρασκευή (24.09.2021), πέντε ημέρες μετά, συνεχίζονται οι εκρήξεις, οι οποίες γίνονται ολοένα και εντονότερες. Παράλληλα, οι αρχές εκκένωσαν άλλες τρεις πόλεις, την ώρα που αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις λόγω του πυκνού σύννεφου αερίων και τέφρας.

Οι πυροσβέστες αποσύρθηκαν από την επιχείρηση καθαρισμού στην πόλη Τοντόκε σήμερα Παρασκευή (24.09.2021) το απόγευμα, καθώς μια νέα οπή άνοιξε στο τοίχωμα του ηφαιστείου και βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα νέο, τεράστιο κύμα κρούσης να εκλύεται από το σημείο της έκρηξης.

«Το ηφαίστειο βρίσκεται σε μια νέα φάση έκρηξης… Οι πυροσβέστες δεν θα επιχειρήσουν άλλο σήμερα», έγραψε σε μήνυμα στο Twitter η πυροσβεστική υπηρεσία της Τενερίφης, η οποία έχει αναπτυχθεί στην περιοχή για να βοηθήσει τις τοπικές δυνάμεις.

Οι αρχές διέταξαν σήμερα το απόγευμα την εκκένωση των πόλεων Ταχούγια, Τακάντε ντε Αμπάχο και του τμήματος της πόλης Τακάντε ντε Αρίμπα που δεν είχε εκκενωθεί ακόμη. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να συγκεντρωθούν στο τοπικό γήπεδο ποδοσφαίρου.

Σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η Πολιτική Προστασία διακρίνεται ένας κήπος να έχει καλυφθεί από ηφαιστειακή τέφρα ύψους «μεταξύ 30 και 40 εκατοστών».

Οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων είπαν αρχικά στους κατοίκους να μείνουν στα σπίτια τους, προκειμένου να αποφύγουν το πυκνό σύννεφο τέφρας και τα θραύσματα λάβας που μεταφέρονται με τον αέρα, ωστόσο προχώρησαν στην εκκένωση λόγω του υψηλού κινδύνου από τις εκρήξεις.

Incredible footage of the lava flow from La Palma island's Volcano eruption, in Spain's Canary islands. pic.twitter.com/IIPbRW4ZvX