Ισπανία: Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στη Μάλαγα – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και η Μούρθια

«Εξαιρετική προσοχή τις επόμενες ώρες και για την περιοχή της Βαλένθια» ανακοίνωσε η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία
Χαλάζι και νερό έκαναν «ποτάμια» τους δρόμους στη Μάλαγα
Χαλάζι και νερό έκαναν «ποτάμια» τους δρόμους στη Μάλαγα

Συγκλονίζουν τα πλάνα και οι εικόνες από τις χειμαρρώδεις πλημμύρες στην περιοχή Μαρμπέλα στη Μάλαγα στη νότια Ισπανία, με τις αρμόδιες αρχές να αναφέρουν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν τραυματίες ή νεκροί.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους δρόμους αρκετών χωριών στην Μάλαγα να έχουν γίνει «ποτάμια» από τις πλημμύρες κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονταν σήμερα (28.12.2025) το πρωί για τον καθαρισμό τους.

 

Η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη, με μεγαλύτερα κύματα καύσωνα το καλοκαίρι και καταρρακτώδεις βροχές τα τελευταία χρόνια, που τροφοδοτούνται από την αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

 

Οι έντονες βροχοπτώσεις «έχουν ήδη προκαλέσει 339 περιστατικά, κανένα σοβαρό, στην Ανδαλουσία, κυρίως στην επαρχία της Μάλαγα», δήλωσε στο X, ο Αντόνιο Σανς Καμπέλο, επικεφαλής των επιχειρήσεων διαχείρισης εκτάκτων αναγκών της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας.

 

Ο αξιωματούχος διευκρίνισε ότι οι περιφερειακές αρχές διατηρούν το «επίπεδο έκτακτης ανάγκης» σε αυτό το στάδιο, ενώ η ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) μείωσε το επίπεδο συναγερμού από κόκκινο σε πορτοκαλί αργά το πρωί.

Ανατολικά της Ανδαλουσίας, η περιοχή της Μούρθια, στις ακτές της Μεσογείου, τέθηκε σε κόκκινο συναγερμό σήμερα (28.12.2025) το πρωί με τον Aemet να κάνει έκκληση για «εξαιρετική προσοχή τις επόμενες ώρες» στη γειτονική περιοχή της Βαλένθια, λόγω του κινδύνου «σοβαρών ζημιών».

Η Ισπανία παραμένει έντονα πληγείσα από τις μεγάλες πλημμύρες του Οκτωβρίου 2024, οι οποίες προκάλεσαν περισσότερους από 230 θανάτους, κυρίως στην περιοχή της Βαλένθια.

Στην Ισπανία, μια χώρα με μεγάλη αποκέντρωση, η διαχείριση καταστροφών – ιδιαίτερα των καταστροφών που σχετίζονται με το κλίμα – εμπίπτει στην ευθύνη των περιφερειακών αρχών.

