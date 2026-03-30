Κόσμος

Ισπανία: Κλειστός ο εναέριος χώρος της για αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετέχουν σε επιθέσεις στο Ιράν

A cargo ship is anchored near the port of Algeciras at sunset, behind the flags of the United States and Spain on a roundabout near the jointly operated naval base in Rota, in the province of Cadiz, Spain March 15, 2026. REUTERS/Nacho Doce
Σημαία της Ισπανίας και των ΗΠΑ στη βάση του ΝΑΤΟ Rota / Reueters

Νέο «μπλόκο» από την Ισπανία που έκλεισε τον εναέριο χώρο της για τα αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετέχουν στον πόλεμο κατά του Ιράν, ένα βήμα πέρα από την προηγούμενη άρνησή της να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις κοινές στρατιωτικές βάσεις στη χώρα, ανέφερε σε άρθρο της σήμερα η εφημερίδα El Pais επικαλούμενη στρατιωτικές πηγές.

Το κλείσιμο του ισπανικού εναέριου χώρου, γεγονός που αναγκάζει τα στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ και των συμμάχων του, να παρακάμπτουν την Ισπανία καθ’ οδόν προς τους στόχους τους στη Μέση Ανατολή, δεν ισχύει για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, πρόσθεσε η El Pais.

Το ισπανικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό.

«Αυτή η απόφαση αποτελεί μέρος της απόφασης που έχει ήδη λάβει η ισπανική κυβέρνηση να μην συμμετέχει ή συμβάλλει σε έναν πόλεμο που ξεκίνησε μονομερώς και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου», σχολίασε ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας Κάρλος Κουέρπο στη διάρκεια συνέντευξης στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser όταν ρωτήθηκε αν το κλείσιμο του ισπανικού εναέριου χώρου ενδέχεται να επιδεινώσει τις σχέσεις της χώρας με τις ΗΠΑ.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ είναι ένας από τους πλέον ένθερμους επικριτές των αμερικαοϊσραηλινών πληγμάτων στο Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τα απερίσκεπτα και παράνομα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει απειλήσει να διακόψει τους εμπορικούς δεσμούς της χώρας του με τη Μαδρίτη επειδή απαγόρευσε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιούν τις ισπανικές βάσεις.

