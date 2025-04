Ισπανία: Πλημμύρισαν δρόμοι μετά από σφοδρές καταιγίδες – Σε κατάσταση συναγερμού τα Κανάρια Νησιά

Εκατοντάδες σπίτια και δρόμοι έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες μετά τις πλημμύρες που έπληξαν το Λανθαρότε της Ισπανίας, , μετά τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις του Σαββάτου (12.04.2025) στα Κανάρια νησιά.

Η κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το τουριστικό hotspot του Λανθαρότε, μετά τον κατακλυσμό βροχής που προκάλεσε έντονες πλημμύρες. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από τις αρχές της Ισπανίας – ενώ η κατάσταση έκτακτης ανάγκης άρθηκε το πρωί της Κυριακής.

Οι δρόμοι του νησιού μετατράπηκαν σε ποτάμι με γρήγορη ροή που καθιστούσε αδύνατον στις αρχές να προσεγγίσουν τα αυτοκίνητα και τα σπίτια που «βούλιαξαν» από τα ορμητικά νερά.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης του Λανζαρότε δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ορισμένα σπίτια είχαν βυθιστεί, με τα νερά να αφήνουν πίσω τους «μεγάλη ποσότητα λάσπης».

Πολίτες που αναγκάστηκαν να περπατήσουν μέσα από τα ορμητικά νερά εθεάθησαν να παλεύουν καθώς προσπαθούσαν να σωθούν. Σε ένα απόσπασμα, ένας βιομηχανικός κάδος απορριμμάτων φαίνεται να επιπλέει σε έναν δρόμο στο πλάι, με τα απορρίμματα να ξεχειλίζουν από την κορυφή του.

Η καταρρακτώδης βροχή, που άφησε πίσω της μια τεράστια καταιγίδα το απόγευμα του Σαββάτου, ανάγκασε τους τοπικούς αξιωματούχους να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, η οποία ίσχυε μέχρι τις 7 π.μ. τοπική ώρα σήμερα το πρωί.

Ήταν η πρώτη φορά που οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι ενεργοποίησαν την κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλο το νησί βάσει του Ειδικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας και Αντιμετώπισης Κινδύνου Πλημμύρας.

Good luck to anyone in Lanzarote right now pic.twitter.com/i7jBnhyqhB