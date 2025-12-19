Ισπανία: Θρίλερ σε αεροπλάνο στη Μάλαγα – Επιβάτες καταγγέλλουν ότι επιβίβασαν νεκρή ηλικιωμένη λέγοντας πως είναι απλώς κουρασμένη

Θυμίζει σενάριο ταινίας. Κι όμως, οι επιβάτες αυτής της πτήσης από τη Μάλαγα της Ισπανίας προς το Λονδίνο, καταγγέλλουν ότι έζησαν ανατριχιαστικές στιγμές, όταν οι συγγενείς μια γυναίκας, την επιβίβασαν νεκρή στο αεροπλάνο, δηλώνοντας ότι είναι… κουρασμένη.

Οι επιβάτες λένε ότι οι συγγενείς, ενδεχομένως για να γλιτώσουν τα έξοδα επαναπατρισμού της νεκρής γυναίκας από την Ισπανία, την έβαλαν με ένα καρότσι, κανονικά στο αεροπλάνο, λέγοντας στο πλήρωμα που… κάτι υποψιαζόταν, ότι η γυναίκα είναι απλώς κουρασμένη. Δήλωναν μάλιστα ότι είναι γιατροί και να μην ανησυχεί το πλήρωμα γιατί ελέγχουν την κατάσταση.

Οι 5 συγγενείς της 89χρονης, είπαν στο προσωπικό ότι η γυναίκα δεν αισθανόταν καλά και έπρεπε να κοιμηθεί. Ωστόσο, λίγο πριν την απογείωση, το πλήρωμα της καμπίνας ενημερώθηκε ότι η γυναίκα είχε πεθάνει. Το αεροπλάνο έκανε αναστροφή πριν απογειωθεί και η πτήση καθυστέρησε 12 ώρες σύμφωνα με την Daily Mail.

Και μπορεί η αεροπορική εταιρεία να επιμένει ότι οι καταγγελίες είναι λάθος και η ηλικιωμένη ήταν ζωντανή όταν μπήκε στο αεροπλάνο, ωστόσο οι επιβάτες λένε με σιγουρία ότι η γυναίκα ήταν εμφανώς νεκρή, δηλώνοντας μάλιστα εξοργισμένοι με τα όσα ανατριχιαστικά συνέβησαν δίπλα τους.

«Επιστρέψαμε στον τερματικό σταθμό, η πτήση ακυρώθηκε και όλοι αποβιβάστηκαν από το αεροπλάνο. Δεν θα σε άφηναν να επιβιβαστείς αν ήσουν μεθυσμένος, αλλά προφανώς δεν υπάρχει πρόβλημα αν είσαι νεκρός και φαίνεσαι νεκρός και αυτή πραγματικά φαινόταν νεκρή, καθισμένη σε μια καρέκλα, που την έσπρωχνε η οικογένειά της»…

Μια 19χρονη επιβάτης που μίλησε στην εφημερίδα Daily Mail ότι καθόταν μόνο τρεις σειρές μπροστά στην οικογένεια μέσα στο αεροπλάνο. Είπε ότι από την πρώτη στιγμή που είδε την ηλικιωμένη, η οποία ήταν σε αναπηρικό καροτσάκι και φορούσε κολάρο, υποστηριζόμενη από ένα μαξιλάρι για το λαιμό, κατάλαβε πως «δεν ήταν μαζί μας».

Ωστόσο οι συγγενείς της, της μιλούσαν και συμπεριφέρονταν σαν να ήταν ζωντανή.

Επιβάτης εξήγησε ότι όταν το αεροπλάνο επέστρεψε στον τερματικό σταθμό και οι παραϊατρικοί έσπευσαν να επιβιβαστούν «κανείς από την ικογένεια δεν φαινόταν αναστατωμένος ή πανικοβλημένος, δεν έκλαιγαν ούτε ήταν σοκαρισμένοι – ήταν απόλυτα ήρεμοι και μιλούσαν στους παραϊατρικούς».

Συνέχισε: «Δεν έδειξαν ούτε ίχνος συναισθήματος. Φαινόταν σαν να προσπαθούσαν να κάνουν τα πάντα να φαίνονται φυσιολογικά».

Η αεροπορική εταιρεία πρόσφερε στους επιβάτες δωρεάν ζεστό ρόφημα και σνακ και κουπόνι για φαγητό και ποτά ενώ περίμεναν στο τερματικό σταθμό.

Ένας άλλος επιβάτης που δεν θέλησε να κατονομαστεί, είπε: «Όλοι στο αεροπλάνο έλεγαν ότι ήταν νεκρή όταν έφτασε – δεν έπρεπε ποτέ να θεωρηθεί ικανή να πετάξει».

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη μεταφορά ανθρώπινων λειψάνων πέρα από τα σύνορα, πρέπει να ακολουθείται ένα πολύπλοκο πρωτόκολλο.

Συχνά μεταφέρονται με φορτηγά αεροπλάνα και όχι με επιβατικά, και αποθηκεύονται σε ειδικό φέρετρο στο χώρο αποσκευών και όχι στην καμπίνα, ενώ ο θάνατος πρέπει να καταχωρηθεί και να πιστοποιηθεί.

Μια εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες επαναπατρισμού από την Ισπανία στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέφερε ότι το εκτιμώμενο κόστος της διαδικασίας κυμαίνεται μεταξύ 3.500 και 4.500 λιρών…

Ένας εκπρόσωπος της Πολιτικής Φρουράς στη Μάλαγα επιβεβαίωσε ότι κλήθηκαν αστυνομικοί στο αεροπλάνο λόγω μιας ηλικιωμένης Βρετανίδας, προσθέτοντας: «Κηρύχθηκε νεκρή στο αεροσκάφος που επρόκειτο να αναχωρήσει από τη Μάλαγα για το Λονδίνο λίγο μετά τις 11 το πρωί χθες».

Ένας εκπρόσωπος της EasyJet δήλωσε: «Η πτήση EZY8070 από τη Μάλαγα προς το Λονδίνο Γκάτγουικ επέστρεψε στο σταθμό πριν από την αναχώρηση λόγω ενός επιβάτη που χρειαζόταν επείγουσα ιατρική βοήθεια. Η πτήση υποδέχθηκε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, ωστόσο η επιβάτης δυστυχώς απεβίωσε.

Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια και τους φίλους της επιβάτη, στους οποίους προσφέρουμε υποστήριξη και βοήθεια σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η ευημερία των επιβατών και του πληρώματός μας είναι πάντα η ύψιστη προτεραιότητα της EasyJet και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους επιβάτες για την κατανόησή τους για την καθυστέρηση».