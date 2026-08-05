Ισπανία: Τουλάχιστον 99 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι μετανάστες στη Θέουτα στην προσπάθεια να περάσουν από το Μαρόκο

Το δράμα στα σύνορα ανάμεσα στο Μαρόκο και την Ισπανία δεν έχει τέλος. Οι μετανάστες συνεχίζουν να πληρώνουν βαρύ τίμημα, καθώς ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε στους 99, ενώ δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τις οικογένειές τους να ζουν ώρες αγωνίας αναζητώντας ένα σημάδι ζωής.

Στη Φνιντέκ, δίπλα στα σύνορα με την Ισπανία, εκατοντάδες συγγενείς μεταναστών έχουν συγκεντρωθεί κρατώντας στα χέρια τους φωτογραφίες αγαπημένων τους προσώπων. Τις δείχνουν σε όσους περνούν από το σημείο, ελπίζοντας πως κάποιος θα τους αναγνωρίσει ή θα μπορέσει να τους δώσει μια πληροφορία για την τύχη τους.

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Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 99 θάνατοι, καθώς 88 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Θέουτα και άλλοι 11 στο Μαρόκο. Παράλληλα, δεκάδες ακόμη εξακολουθούν να αγνοούνται, γεγονός που εντείνει την αγωνία των οικογενειών τους.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που περιμένουν στα σύνορα βρίσκεται και η Χαντίτζα, η οποία αναζητά τον 23χρονο γιο της. Όπως λέει, δεν έχει κανένα νέο του και το κινητό του παραμένει κλειστό. Ταξίδεψε από την Ταγγέρη όταν έμαθε ότι ίσως βρισκόταν ανάμεσα σε όσους προσπάθησαν να περάσουν στη Θέουτα, όμως μέχρι σήμερα δεν γνωρίζει αν είναι ζωντανός.

Την ίδια ώρα, η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι περίπου 70.000 άνθρωποι που είχαν περάσει στη Θέουτα τις προηγούμενες ημέρες έχουν ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο, ενώ περίπου 2.000 παραμένουν ακόμη στην ισπανική πόλη.

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Μεγάλη ανησυχία προκαλεί η τύχη των εκατοντάδων ασυνόδευτων ανηλίκων. Σύμφωνα με τις ισπανικές Αρχές, τουλάχιστον 862 παιδιά έχουν ήδη καταγραφεί, ενώ η UNICEF εκτιμά ότι υπάρχουν και άλλα που εξακολουθούν να περιφέρονται μόνα τους στους δρόμους της Θέουτα, χωρίς προστασία και χωρίς να γνωρίζουν πού βρίσκονται οι οικογένειές τους.

Οι εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας συγκλονίζουν. Ανάμεσά τους και βίντεο με ένα 12χρονο αγόρι να κλαίει και να παρακαλεί να μην επιστραφεί στο Μαρόκο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και νέα ερωτήματα για τη διαχείριση της κρίσης.

Παράλληλα, συνεχίζεται η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Ισπανία και το Μαρόκο για τα αίτια της πρωτοφανούς μαζικής διέλευσης. Το Ραμπάτ αποδίδει όσα συνέβησαν στην παραπληροφόρηση που διαδόθηκε μέσω των κοινωνικών δικτύων, ενώ από την ισπανική πλευρά συνεχίζονται οι έρευνες για το πώς χιλιάδες άνθρωποι έφτασαν μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα στα σύνορα.

Παρά το βαρύ πένθος και την αβεβαιότητα, πολλοί συγγενείς εξακολουθούν να περιμένουν ένα τηλεφώνημα ή μια είδηση που θα τους δώσει ελπίδα. Για αρκετές οικογένειες, κάθε ώρα που περνά χωρίς απάντηση κάνει την αγωνία ακόμη μεγαλύτερη, καθώς το δράμα στα σύνορα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη.