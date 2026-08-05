Λειψία: Drone με εκρηκτικά εντοπίσθηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο

Συναγερμός έχει σημάνει στο αεροδρόμιο της Λειψίας καθώς νωρίτερα έγινε γνωστό πως ένα αεροπλάνο cargo της DHL συγκρούστηκε με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του, ενώ το βράδυ της Τρίτης (4.8.26) ένα drone εντοπίστηκε δίπλα από ουκρανικό σκάφος στον χώρο του αεροδρομίου.

Η κυκλοφορία των αεροπλάνων στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε στην ανατολική Γερμανία διακόπηκε προσωρινά το βράδυ της Τρίτης και δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως μέχρι σήμερα εξαιτίας της παρουσίας άγνωστης ταυτότητας ιπτάμενου αντικειμένου και στην συνέχεια εξαιτίας του εντοπισμού αντικειμένου στην πίστα του αεροδρομίου.

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Το drone που εντοπίσθηκε κοντά σε αεροσκάφος μεταφοράς φορτίων της ουκρανικής εταιρείας Antonov Airlines στο αεροδρόμιο της Λειψίας/Χάλε ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτική συσκευή και πυροκροτητή, δήλωσαν γερμανικές πηγές ασφαλείας.

Το drone εντοπίσθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα και στην συνέχεια εξουδετερώθηκε από την αστυνομία.

Το ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε ότι ένα drone εντοπίσθηκε κοντά σε ουκρανικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο της Λειψίας κατά την διάρκεια της νύκτας.

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Σύμφωνα με την εφημερίδα Bild, ένα drone εξοπλισμένοι με πυροκροτητή βρέθηκε κοντά σε ουκρανικό αεροπλάνο cargo λίγο πριν από τα μεσάνυκτα

Ο νότιος διάδρομος του αεροδρομίου της Λειψίας παραμένει κλειστός, καθώς η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες.

Αεροσκάφος cargo της DHL συγκρούσθηκε στον αέρα με άγνωστο αντικείμενο λίγη ώρα μετά την απογείωσή του την νύκτα από το αεροδρόμιο της Λειψίας με αποτέλεσμα να κατευθυνθεί προς το αεροδρόμιο του Αννόβερου όπου και πραγματοποίησε έκτακτη προσγείωση, δήλωσε στο Reuters πηγή με γνώση του περιστατικού. Το αεροπλάνο έφερε στο ρύγχος του σημάδι από την πρόσκρουση.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ορισμένα αεροσκάφη, ανάμεσά τους και ένα επιβατηγό, αναγκάσθηκαν να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια της περιοχής εξαιτίας της παρουσίας του ιπτάμενου αντικειμένου.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι πιθανόν ρώσοι πράκτορες ευθύνονται για το περιστατικό.

Το αεροδρόμιο της Λειψίας έχει κεντρικό ρόλο στην μεταφορά στρατιωτικού υλικού που προορίζονται κυρίως για τον γερμανικό στρατό και τους νατοϊκούς συμμάχους και χρησιμοποιείται επίσης ως βάση του στόλου της ουκρανικής αεροπορικής εταιρείας μεταφοράς φορτίων Antonov Airlines.

Το αεροδρόμιο στεγάζει επίσης το ευρωπαϊκό κέντρο διαλογής της DHL Express, θυγατρικής της γερμανικής ταχυδρομικής υπηρεσίας Deutsche Post.

Δύο περιστατικά ασφαλείας που αφορούν το αεροδρόμιο της Λειψίας έγιναν γνωστά τους τελευταίους μήνες.

Τον Ιούλιο 2024, δέμα ανεφλέγη στο κέντρο της DHL πριν από την αεροπορική του μεταφορά. Ο επικεφαλής των γερμανικών υπηρεσιών Πληροφοριών είχε τότε κατηγορήσει ανοικτά την Μόσχα για το περιστατικό.

Τον Σεπτέμβριο 2025, κινέζα υπήκοος καταδικάσθηκε για κατασκοπεία επειδή είχε διαβιβάσει προς πρώην συνεργάτη βουλευτή της άκρας δεξιάς πληροφορίες για πτήσεις, φορτία και επιβάτες του αεροδρομίου, κυρίως σε σύνδεση με μεταφορά στρατιωτικού υλικού και προσωπικού «που είχε σχέση με γερμανική εταιρεία όπλων».