Ισραήλ: 4 στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους από εκρηκτικό μηχανισμό στη Ράφα

Τέσσερις στρατιώτες του Ισραήλ σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίστηκαν σε επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στη Ράφα, ανακοίνωσε ο IDF.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι το πρωί της Πέμπτης 18.09.2025, τέσσερις στρατιώτες σκοτώθηκαν και τρεις ακόμη τραυματίστηκαν, όταν εκρηκτικός μηχανισμός τοποθετημένος στην άκρη του δρόμου εξερράγη στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση οι στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους είναι οι: Ταγματάρχης Ομρί Χάι Μπεν Μοσέ, 26 ετών, από την Τζαφρία, Υπολοχαγός Εράν Σέλεμ, 23 ετών, από τη Ραμάτ Γιοχάναν, Υπολοχαγός Εϊτάν Άβνερ Μπεν Ιτσχάκ, 22 ετών, από τη Χαρ Μπράχα. και Υπολοχαγός Ρον Αριέλι, 20 ετών, από τη Χαντέρα.

Και οι τέσσερις υπηρετούσαν στο Τάγμα Ντέκελ της σχολής αξιωματικών Bahad 1. Ο Μπεν Μοσέ ήταν διοικητής λόχου, ενώ οι άλλοι τρεις ήταν δόκιμοι, που μετά θάνατον προήχθησαν σε υπολοχαγούς αναφέρει το Times of Israel.

Σύμφωνα με την πρώτη έρευνα του στρατού, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9:30 το πρωί, στη συνοικία Τζενίνα της Ράφα. Ένα θωρακισμένο μηχάνημα D9 άνοιγε δρόμο, ενώ δύο στρατιωτικά οχήματα το ακολουθούσαν. Ένα από αυτά κινήθηκε προς το πλάι του δρόμου και εκεί έσκασε ο εκρηκτικός μηχανισμός.

Από τους τρεις τραυματίες ο ένας είναι σοβαρά και δύο μέτρια.

Ο στρατός ερευνά ακόμη τον τύπο του εκρηκτικού, τον τρόπο πυροδότησης και το πότε τοποθετήθηκε.

Παρά το γεγονός ότι η Ράφα θεωρείται σε μεγάλο βαθμό «εκκαθαρισμένη» από τη Χαμάς, ο ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι παραμένουν εκεί μερικές δεκάδες ένοπλοι, ενώ λίγες ώρες πριν από την επίθεση, μονάδες της σχολής Bahad 1 είχαν εμπλακεί σε τρεις ξεχωριστές συγκρούσεις με ενόπλους, σύμφωνα με τον IDF.