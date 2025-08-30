Ισραήλ: «Αν ο γιος μου γυρίσει σε σάκο, θα μηνύσω τον Νετανιάχου», λέει μητέρα ομήρου της Χαμάς

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις κατά της Γάζας, με ένα από τα αιτήματα για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες να είναι και η επιστροφή των ομήρων που έχει αιχμαλωτίσει η Χαμάς από την αιματηρή επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Η οργή των Ισραηλινών είναι έκδηλη, με συνεχείς διαμαρτυρίες κατά του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά με κύριο αίτημα να επιστρέψουν στα σπίτια τους οι όμηροι.

Η μητέρα του ομήρου Ματάν Ζανγκάουκερ, Αϊνάβ, δήλωσε το σήμερα σύμφωνα με την Jerusalem Post, σε μήνυμα προς τον πρωθυπουργό, ότι αν ο γιος της επιστρέψει σε «σάκο πτωμάτων», θα φροντίσει να μηνύσει τον Νετανιάχου για φόνο εκ προμελέτης.

«Σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο ασφαλείας, ο Ματάν μου θα μπορούσε να ήταν ήδη στο σπίτι από την περασμένη εβδομάδα», είπε η Ζανγκάουκερ. «Η κυβέρνηση του Ισραήλ και ο ηγέτης της έθεσαν μία μερική συμφωνία στο τραπέζι και αποφάσισαν να σαμποτάρουν το ενδεχόμενο εκεχειρίας την τελευταία στιγμή πριν από έναν μήνα. Κάθε φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα προπαγάνδα από τον Νετανιάχου».

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε την Παρασκευή (29.08.2025) ότι έχει ξεκινήσει προκαταρκτικές επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας, λίγη ώρα αφού προειδοποίησε ότι η πόλη είναι πλέον «επικίνδυνη ζώνη μαχών», ενώ πρόσθεσε ότι ήδη επιχειρεί με μεγάλη ισχύ στα περίχωρά της.

Η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού κατήγγειλε σήμερα (30.08.2025) τα σχέδια του Ισραήλ για μια μαζική εκκένωση της πόλης της Γάζας, υπογραμμίζοντας πως είναι «αδύνατο» να εφαρμοστούν

Στο τέλος Ιουλίου, η Χαμάς είχε ενημερώσει τις χώρες που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις ότι δεν θα έμπαινε σε μία συμφωνία με το Ισραήλ μέχρι να βελτιωθεί η ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα. Η Χαμάς έκοψε την επικοινωνία, είπε τότε μια ισραηλινή πηγή στην Jerusalem Post.

Έκτοτε, η Χαμάς έχει εκφράσει ενδιαφέρον για μια μερική συμφωνία· ωστόσο, το Ισραήλ έχει επιμείνει ότι θα συμφωνήσει μόνο σε μια συνολική συμφωνία, στην οποία θα απελευθερωθούν όλοι οι 49 εναπομείναντες όμηροι.

Νετανιάχου και υπουργοί υπεύθυνοι – Η Χαμάς ενδιαφέρεται για συμφωνία

«Η Χαμάς ενδιαφέρεται για συμφωνία. Πριν από περισσότερο από μια εβδομάδα έδωσε τη συγκατάθεσή της στους όρους του Βίτκοφ, και μόνο ο Νετανιάχου αρνείται να στείλει διαπραγματευτική ομάδα και να υπογράψει συμφωνία», είπε ο Γεχούντα Κοέν, πατέρας του ομήρου Νιμρόντ Κοέν. «Γιατί το Ισραήλ δεν έχει συζητήσει ακόμα την πρόταση από τότε που ήρθε η απάντηση της Χαμάς; Υπάρχει ένα άτομο που στέκεται απέναντι στη θέληση και το συμφέρον του λαού – το όνομά του είναι Μπενιαμίν Νετανιάχου, και φοβάται δύο πράγματα: τους εξτρεμιστές στην κυβέρνησή του και την πίεση της κοινής γνώμης».

«Ενώ ο γιος μου παλεύει για τη ζωή του στην αιχμαλωσία και ένα ολόκληρο έθνος αγωνίζεται να τον φέρει πίσω, η κυβέρνηση σκοπεύει να κατακτήσει τη Λωρίδα της Γάζας και να τζογάρει με τη ζωή του και με τις ζωές των ζωντανών ομήρων, να σβήσει για πάντα τους πεσόντες και παίρνει ρίσκα με τους ηρωικούς στρατιώτες μας», δήλωσε ο Ιτσίκ Χορν, πατέρας του ομήρου Εϊτάν Χορν.

«Στην κυβέρνηση και στο υπουργικό συμβούλιο κάθεται μια ομάδα παρανοϊκών ανθρώπων, και κάθε πολίτης στο Ισραήλ πρέπει να αναρωτηθεί αν αυτοί οι άνθρωποι είναι άξιοι να παίρνουν αποφάσεις για τη μοίρα τους».