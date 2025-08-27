Ισραήλ: «Αναπόφευκτη η εκκένωση της πόλης της Γάζας» – Άρματα μάχης κατέστρεψαν σπίτια και κάτοικοι τράπηκαν σε φυγή

Το Ισραήλ «σφίγγει τον κλοιό» και επικεντρώνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στην πόλη της Γάζας, την οποία θεωρεί το τελευταίο προπύργιο της Χαμάς, αφού έχει στόχο να εξαλείψει πλήρως τις δυνάμεις της εξτρεμιστικής ισλαμιστικής παλαιστινιακής οργάνωσης.

Για τον λόγο αυτό το Ισραήλ ανέπτυξε τεθωρακισμένες δυνάμεις, με οχήματα και άρματα μάχης να προωθούνται σε μια νέα περιοχή στις παρυφές της πόλης της Γάζας στη διάρκεια της νύκτας, καταστρέφοντας σπίτια και αναγκάζοντας τους κατοίκους να φύγουν, όπως δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Τα ισραηλινά άρματα μάχης επιχείρησαν αρχικά στη συνοικία Εμπάντ – Αλράχμαν, στο βόρειο άκρο της πόλης της Γάζας και βομβάρδισαν σπίτια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι και δεκάδες άλλοι, αιφνιδιασμένοι, να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να μετακινηθούν προς το κέντρο της μεγαλύτερης πόλης του παλαιστινιακού θύλακα.

«Ξαφνικά ακούσαμε τα άρματα μάχης να εισέρχονται στην Εμπάντ – Αλράχμαν, οι ήχοι των εκρήξεων γίνονταν πιο δυνατοί και πιο δυνατοί και είδαμε ανθρώπους να τρέχουν προς τη δική μας περιοχή», δήλωσε ο 60χρονος Σάαντ Άμπεντ.

«Αν δεν υπάρξει εκεχειρία, θα δούμε τα άρματα μάχης έξω από τα σπίτια μας», πρόσθεσε από το σπίτι του στην οδό Τζάλα της πόλης της Γάζας, που απέχει περίπου ένα χιλιόμετρα από την Εμπάντ- Αλράχμαν.

Στην συνέχεια, τα ισραηλινά άρματα μάχης απομακρύνθηκαν από τις παρυφές της πόλης της Γάζας και κινήθηκαν προς την περιοχή της Τζαμπαλίγια, όπου ο στρατός πραγματοποιεί επιχειρήσεις εδώ και μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, συνεχίστηκαν και οι βομβαρδισμοί εναντίον των τριών ανατολικών προαστίων της πόλης – Σάμπρα, Σουτζάια και Ζεϊτούν.

«Αναπόφευκτη η εκκένωση της Γάζας»

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε σήμερα ότι η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι “αναπόφευκτη” στο πλαίσιο της συνέχισης των στρατιωτικών επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Η εκκένωση της πόλης της Γάζας είναι αναπόφευκτη (…) κάθε οικογένεια που μετεγκαθίσταται στον νότο θα λάβει την πιο γενναιόδωρη δυνατή ανθρωπιστική βοήθεια», σημείωσε σε ανάρτησή του στο X ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Αβιτσάι Αντραΐ, την ώρα που πολλοί ανθρωπιστικοί φορείς κρίνουν μη ρεαλιστικό και επικίνδυνο το σχέδιο αυτό.

Το Ισραήλ έχει επισημάνει ότι ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, την οποία χαρακτηρίζει τελευταίο προπύργιο της Χαμάς. Περίπου οι μισοί από τα δύο εκατομμύρια κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας ζουν στην πόλη αυτή και το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα τους ζητηθεί να απομακρυνθούν.

Ο ΟΗΕ υπολογίζει σε σχεδόν ένα εκατομμύριο τον σημερινό πληθυσμό της περιφέρειας της Γάζας, που περιλαμβάνει την πόλη της Γάζας και τα περίχωρά της, στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα που μαστίζεται από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου.

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε χθες (26.08.2025) ότι ο Τραμπ θα προεδρεύσει συνάντησης με θέμα τη Γάζα, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στον Λευκό Οίκο, ενώ πρόσθεσε ότι η Ουάσινγκτον αναμένει πως ο πόλεμος θα διευθετηθεί ως το τέλος του έτους.

Σε ξεχωριστή του ανακοίνωση το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκίντεον Σάαρ στην Ουάσινγκτον. Προς το παρόν δεν είναι γνωστός ποιος θα πάρει μέρος στη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Αυξάνεται ο απολογισμός των νεκρών

Την ίδια στιγμή, οι υγειονομικές αρχές της Γάζας ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε διάφορα μέρη του παλαιστινιακού θύλακα, ανάμεσά τους ένα 4χρονο κορίτσι.

Σε ανακοίνωσή του, ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι πραγματοποιεί επιχειρήσεις στη Τζαμπαλίγια και τις παρυφές της πόλης της Γάζας «για να καταστρέψει τρομοκρατικές υποδομές και να εξουδετερώσει τρομοκράτες».

Επίσης, πρόσθεσε ότι στις 22 Αυγούστου 2025 σκότωσε ένα ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, τον Μάχμουντ αλ Άσουαντ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας γενικών πληροφοριών της οργάνωσης για την περιοχή της δυτικής Γάζας. Η Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατό του.

Εξάλλου σήμερα (27.08.2025) το υπουργείο Υγείας της Γάζας επεσήμανε ότι 10 ακόμη άνθρωποι πέθαναν από τον υποσιτισμό και τον λιμό, ανεβάζοντας τους θανάτους από αυτές τις αιτίες σε 313, μεταξύ των οποίων 119 παιδιά, από την αρχή του πολέμου.