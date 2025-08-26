Ισραήλ: Διαδηλωτές ζητούν συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων – «Ο Νετανιάχου φοβάται την πίεση από τον λαό»

Από νωρίς το πρωί, διαδηλωτές μπλόκαραν σήμερα (26.08.2025) κεντρικούς δρόμους και λεωφόρους σε όλο το Ισραήλ, ζητώντας από πρωθυπουργό της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, να οριστικοποιήσει μια συμφωνία με την Χαμάς που θα προβλέπει την απελευθέρωση των ομήρων.

Το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών οργάνωσε διαδηλώσεις σε όλη την επικράτεια του Ισραήλ, με κύριο αίτημα από την κυβέρνηση Νετανιάχου την επιστροφή των ομήρων και των σορών των νεκρών αιχμαλώτων της Χαμάς.

Επίσης, οι συγγενείς των ομήρων ζητούν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να μεσολαβήσει για να επιτευχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς, για να «ανοίξει ο δρόμος» της επιστροφής των 20 περίπου ζωντανών ομήρων που κρατούνται ακόμα στην Λωρίδα της Γάζας.

REUTERS / Nir Elias

Μάλιστα, για το θέμα αυτό ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες (25.08.2025) ότι «στις επόμενες δύο με τρεις εβδομάδες, θα έχουμε ένα οριστικό τέλος στη Γάζα», ενώ τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν καταβάλει σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση.

REUTERS / Yair Palti

Τον γύρο του διαδικτύου έχουν κάνει φωτογραφίες διαδηλωτών, που μπλόκαραν με φωτιές και σκουπίδια την κίνηση σε ζωτικής σημασίας λεωφόρους, όπως η λεγόμενη παράκτια οδός βόρεια του Τελ Αβίβ, που συνδέει την ισραηλινή πρωτεύουσα με την Χάιφα.

Η ημέρα δράσης, που ανακοινώθηκε από το Φόρουμ Ομήρων και Αγνοούμενων Οικογενειών, ξεκίνησε σήμερα (26.08.2025) στις 06:29 π.μ. (τοπική ώρα Ισραήλ) την ίδια ώρα που η Χαμάς εξαπέλυσε την αιματηρή επίθεσή της στις 7 Οκτωβρίου 2023, σκοτώνοντας 1.200 άτομα.

Οι διαδηλωτές έχουν ήδη ξεδιπλώσει ισραηλινές σημαίες έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στο Τελ Αβίβ, ενώ μεγάλοι δρόμοι σε όλη τη χώρα έχουν αποκλειστεί.

REUTERS / Nir Elias

Παράλληλα αναμένεται να πραγματοποιηθούν πορείες διαμαρτυρίας σε ολόκληρη την χώρα, ενώ οι διαδηλώσεις θα ολοκληρωθούν με μια τεράστια συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Πλατεία Ομήρων του Τελ Αβίβ.

Την ίδια στιγμή, συγγενείς ομήρων της Χαμάς αλλά και πρώην αιχμαλώτων της ισλαμιστικής παλαιστινιακής εξτρεμιστικής οργάνωσης που έχουν απελευθερωθεί, ασκούν σκληρή κριτική στον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, για την στάση που τηρεί.

REUTERS / Nir Elias

Η Εϊνάβ Ζανγκαούκερ, μητέρα του Μάταν Ζαγνκαούκερ, ο οποίος απήχθη από τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Για 690 ημέρες, η κυβέρνηση διεξάγει πόλεμο χωρίς σαφή στόχο. Πλέον, είναι σαφές ότι ο Νετανιάχου φοβάται ένα πράγμα, την λαϊκή πίεση. Θα μπορούσαμε να είχαμε τερματίσει τον πόλεμο πριν από ένα χρόνο και να είχαμε φέρει όλους τους ομήρους και τους στρατιώτες πίσω».

Στην συνέχεια, η ίδια πρόσθεσε: «Θα μπορούσαμε να είχαμε σώσει ομήρους και στρατιώτες, αλλά ο πρωθυπουργός επέλεξε, ξανά και ξανά, να θυσιάσει αμάχους για χάρη της διακυβέρνησής του».

REUTERS / Nir Elias

Ο Ρούμπι Τσεν, πατέρας του Ιτάι Τσεν, απαιτεί από την κυβέρνηση Νετανιάχου να δώσει προτεραιότητα στην απελευθέρωση όσων ομήρων κρατούνται ακόμα στην Λωρίδα της Γάζας και να πετύχει μια συμφωνία αμέσως, κάνοντας παράλληλα σχετική έκκληση στον πρόεδρο των ΗΠΑ:

«Πρόεδρε Τραμπ, δηλώσατε χθες ότι πιστεύετε ότι σε δύο, τρεις εβδομάδες θα ολοκληρώσουμε αυτό το επεισόδιο. Προσευχόμαστε στον Θεό να είναι σωστό αυτό και πως θέσατε μια προθεσμία στον πρωθυπουργό του Ισραήλ για να διασφαλίσει ότι αυτό θα είναι το τέλος. Δεσμευθήκατε απέναντί ​​μας, τις οικογένειες των ομήρων, όταν μας συναντήσατε, ότι θα τους φέρετε όλους πίσω στην πατρίδα τους. Τώρα είναι η ώρα να αναλάβουμε δράση και να το κάνουμε να συμβεί».

REUTERS / Nir Elias

Η Ντάλια Κουσνίρ, κουνιάδα του ομήρου Εϊτάν Χορν δήλωσε στο BBC Radio 4 πως στόχος των διαδηλώσεων είναι για να πιέσουν τον Νετανιάχου να υπογράψει συμφωνία με την Χαμάς: «Θέλουμε απλώς τους 50 ομήρους πίσω στην πατρίδα τους, αυτό είναι όλο».

Έπειτα πρόσθεσε: «Ο Νετανιάχου είναι ο μόνος πρωθυπουργός που έχει φέρει πίσω ζωντανούς ομήρους. Τώρα πρέπει να κάνει το σωστό».