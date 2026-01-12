Ισραήλ: Ένταλμα σύλληψης σε βάρος πρώην συμβούλου του Νετανιάχου – Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος ενός πρώην συμβούλου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος εμπλέκεται σε τρεις υποθέσεις που ταράζουν εδώ και μήνες την πολιτική σκηνή του Ισραήλ, ανακοίνωσαν ότι εξέδωσαν σήμερα (12.01.2026) οι ισραηλινές αρχές.

Ο στενός συνεργάτης του Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγορείται για δωροδοκία μάρτυρα σε μια υπόθεση διαφθοράς για την οποία δικάζεται ο πρωθυπουργός του Ισραήλ. Επιπλέον, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, συνδέεται με τη διαρροή απόρρητων εγγράφων στη γερμανική εφημερίδα Bild.

Τα έγγραφα αυτά υποδείκνυαν ότι η Χαμάς δεν ενδιαφερόταν για εκεχειρία με το Ισραήλ ή για την απελευθέρωση ομήρων, που είχαν απαχθεί στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την επίθεση του παλαιστινιακού κινήματος στο Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

«Υπάρχει ένταλμα σύλληψης για τον Γισραέλ Άινχορν», επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Η διαρροή των εγγράφων θα μπορούσε να στηρίξει τη θέση της κυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία μόνο στρατιωτική πίεση – και όχι διαπραγματεύσεις – θα μπορούσε να οδηγήσει στην απελευθέρωση των ομήρων.

Μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο Άινχορν και άλλοι στενοί συνεργάτες του Νετανιάχου έχουν λάβει οδηγία να μην επικοινωνούν με το γραφείο του πρωθυπουργού. Ο ίδιος ζει σήμερα στη Σερβία, όπου πρόσφατα ανακρίθηκε από Ισραηλινούς αστυνομικούς.

Η δικαιοσύνη θεωρεί επίσης ύποπτο ότι εμπλέκεται στο λεγόμενο Qatargate, υπόθεση στην οποία στενοί συνεργάτες του Νετανιάχου φέρεται να λάμβαναν χρήματα από το Κατάρ για να προωθούν τα συμφέροντά του στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου με τη Χαμάς, η οποία χρηματοδοτείται από τους Καταριανούς και έχει τη διοικητική της έδρα στη Ντόχα.

Το ένταλμα σύλληψης εκδίδεται μόλις μια μέρα μετά τη σύλληψη του προσωπάρχη του πρωθυπουργού, Τζάτσι Μπράβερμαν, για παρεμπόδιση έρευνας σχετικά με τις διαρροές στη γερμανική εφημερίδα.

Ο Μπράβερμαν φέρεται να προσπάθησε να εμποδίσει την έρευνα, σύμφωνα με καταγγελία άλλου πρώην συμβούλου του Νετανιάχου.

Όλες αυτές οι υποθέσεις φαίνεται να προκαλούν συνεχώς αναταράξεις στην πολιτική σκηνή του Ισραήλ.