Τα ξημερώματα της Τετάρτης (14.11.2023) ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε πως εισέβαλλε στο νοσοκομείο της Γάζας, Αλ Σίφα, στο οποίο από χθες βρίσκονταν εγκλωβισμένοι χιλιάδες Παλαιστίνιοι.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε δυνάμεις του Ισραήλ «διεξάγουν στοχευμένη επιχείρηση ακριβείας εναντίον της Χαμάς σε συγκεκριμένη περιοχή του νοσοκομείου Σίφα» της Γάζας, αναφέρει με ανάρτηση στο Twitter.

Νωρίτερα τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας ανέφερε πως ειδοποιήθηκε από τον ισραηλινό στρατό για την πρόθεσή του να προχωρήσει σε έφοδο στο νοσοκομείο, που βρέθηκε στο επίκεντρο των εχθροπραξιών με μαχητές της Χαμάς τις τελευταίες ημέρες.

Χιλιάδες άνθρωποι, ασθενείς, τραυματίες, μέλη του υγειονομικού στρατού κι εκτοπισμένοι εξαιτίας του πολέμου που μαίνεται από την 7η Οκτωβρίου, είναι στοιβαγμένοι στο κτιριακό συγκρότημα του νοσοκομείου Σίφα, που είναι περικυκλωμένο «απ’ όλες τις πλευρές» από τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με τη Χαμάς, που έκανε λόγο για «εντατικά πυρά».

Ο Τσαχάλ λέει πως το νοσοκομείο Σίφα φιλοξενεί στρατηγικές υποδομές της Χαμάς και ότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα χρησιμοποιεί τον άμαχο πληθυσμό σαν «ανθρώπινη ασπίδα». Η Χαμάς το διαψεύδει.

🔴 Operational Update:

IDF forces are carrying out a precise and targeted operation against Hamas in a specified area in the Shifa Hospital, based on intelligence information and an operational necessity.



The IDF is conducting a ground operation in Gaza to defeat Hamas and… — Israel Defense Forces (@IDF) November 15, 2023

Μάλιστα, ο Λευκός Οίκος ανέφερε την Τρίτη ότι η Χαμάς και ο Παλαιστινιακός Ισλαμικός Τζιχάντ, άλλο κίνημα, έχουν εγκαταστήσει «κέντρο διοίκησης και ελέγχου» στο νοσοκομείο Σίφα.

Κατηγορία που απέρριψε η Χαμάς. «Αυτές οι δηλώσεις δίνουν πράσινο φως στην ισραηλινή κατοχή για να διαπράξει νέες βάρβαρες σφαγές στα νοσοκομεία, με σκοπό να καταστρέψει το σύστημα υγείας της Γάζας», τόνισε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα σε ανακοίνωσή του, συνταγμένη στα αγγλικά.

2nd Actual CCTV Footage of Al shifa hospital

Sources claim that heavy tanks also reached Alshifa.

Note that medic already confirmed of no Hammas fighter inside Alshifa

Pray for Palestine 🤲🇵🇸 pray for safety of all para medic staff and kids who are in hospital 🙏#AlShifaHospital pic.twitter.com/OA6BwDvIpS — Palestinian Soul (@NadeemMania) November 15, 2023

«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, έχουμε προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι η συνεχιζόμενη χρήση του νοσοκομείου Σίφα για στρατιωτικούς σκοπούς τερματίζει την προστασία του δυνάμει του διεθνούς δικαίου», ανέφερε χθες βράδυ ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού Ντανιέλ Χαγκαρί. Πανομοιότυπη διατύπωση συμπεριλήφθηκε στο ανακοινωθέν για την επιχείρηση, που διεξάγεται «βάσει πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν και λόγω επιχειρησιακής αναγκαιότητας».

Israeli forces are currently invading Al Shifa Hospital in Gaza, where thousands of patients, babies, children and women are taking refuge. #HelpAlShifaHospital pic.twitter.com/o6NWQoOhFP — PALESTINE ONLINE 🇵🇸 (@OnlinePalEng) November 15, 2023

Πάντα σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, στα στοιχεία του που συμμετέχουν στην επιχείρηση συμπεριλαμβάνονται μέλη «του ιατρικού σώματος» και «αραβόφωνοι» στρατιωτικοί, ενώ έγινε «ειδική εκπαίδευση» προκειμένου να «προετοιμαστούν για αυτό το περίπλοκο και ευαίσθητο περιβάλλον» με «την πρόθεση να μην πάθουν κακό άμαχοι».

Ο ισραηλινός στρατός απαίτησε «όλοι» οι μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος οι οποίοι, κατ’ αυτόν, βρίσκονται «μέσα» στο νοσοκομείο να «παραδοθούν».

Στη δική της ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε νωρίτερα η Χαμάς ανέφερε πως θεωρεί πως «ευθύνη» για την επίθεση στο Σίφα φέρει, εκτός του Ισραήλ, η κυβέρνηση των ΗΠΑ.