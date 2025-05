Ισραήλ: Ετοιμάζει άνευ προηγουμένου επίθεση στην Λωρίδα της Γάζας – Εντολή να εκκενωθούν Ράφα και Χαν Γιούνις

Από τα μέσα Μαρτίου, το Ισραήλ έχει εντείνει τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας, με φόντο το «αδιέξοδο» στις έμμεσες διαπραγματεύσεις με την Χαμάς αφενός για κατάπαυση του πυρός και αφετέρου για απελευθέρωση των ομήρων.

Τις τελευταίες ημέρες, το Ισραήλ έχει κλιμακώσει τις αεροπορικές επιθέσεις και τους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, με την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου να ξεκαθαρίσει ότι η «στρατιωτική πίεση στην Χαμάς αποδίδει καρπούς».

Στο πλαίσιο αυτό, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) εξέδωσαν σήμερα (26.05.2025) εντολή εκκένωσης που αφορά ολόκληρη την περιοχή της Ράφα και της Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

The IDF re-issues a wide evacuation warning for the entire Rafah and Khan Younis area in the southern Gaza Strip, ahead of a planned major ground offensive.



