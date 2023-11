Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως ο στρατός του έχει πλήξει περισσότερους από 11.000 στόχους στην Λωρίδα της Γάζας από την αρχή των νέων σφοδρών συγκρούσεων που ξέσπασαν με την επίθεση της Χαμάς 7 Οκτωβρίου.

«Από την αρχή του πολέμου, οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ έπληξαν περισσότερους από 11.000 στόχους που ανήκαν σε τρομοκρατικές οργανώσεις μέσα στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους οι ένοπλες δυνάμεις.

Η Αίγυπτος είναι έτοιμη να υποδεχτεί σήμερα μέσω του μεθοριακού περάσματος της Ράφα βαριά τραυματισμένους Παλαιστινίους για νοσηλεία τους σε αιγυπτιακά νοσοκομεία. Σύμφωνα με παλαιστιανικές αρχές πρόκειται για 81 τραυματίες.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το Κατάρ μεσολάβησε για τη σύναψη συμφωνίας ανάμεσα στην Αίγυπτο, το Ισραήλ και τη Χαμάς, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, για να επιτραπεί η απομάκρυνση κατόχων ξένων διαβατηρίων και κάποιων τραυματιών σε κρίσιμη κατάσταση.

Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα για το πόσο θα παραμείνει ανοιχτό το μεθοριακό πέρασμα της Ράφα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα πως εννιά μέλη του σκοτώθηκαν χθες Τρίτη σε μάχες στη Λωρίδα της Γάζας εναντίον της Χαμάς, δίνοντας στη δημοσιότητα τα ονόματά τους. Άλλοι δύο στρατιώτες τραυματίστηκαν σοβαρά.

Οι απώλειες ανέρχονται πλέον σε 326, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Ο βασικός τηλεπικοινωνιακός πάροχος στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ότι διακόπηκε «πλήρως» η λειτουργία των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας και η πρόσβαση στο διαδίκτυο στον θύλακα.

Η Palestine Telecommunication Company (Paltel) εξήγησε πως κόπηκαν ξανά διεθνείς συνδέσεις που είχαν αποκατασταθεί.

«Έχουμε τη λυπηρή υποχρέωση να ανακοινώσουμε την πλήρη διακοπή όλων των τηλεπικοινωνιών και των υπηρεσιών διαδικτύου στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε η εταιρεία στην ανάρτηση που απηύθυνε στον «αγαπητό λαό της πατρίδας μας».

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου στη Γάζα επιβεβαίωσε τη διακοπή, διευκρινίζοντας πως έχει πρόσβαση σε δίκτυα τηλεπικοινωνιών μόνο μέσω διεθνούς κάρτας SIM που διαθέτει.

Οι τηλεπικοινωνίες και η πρόσβαση στο διαδίκτυο είχαν ήδη κοπεί στη Λωρίδα της Γάζας την Παρασκευή, όταν ο ισραηλινός στρατός εντατικοποίησε τους βομβαρδισμούς του στον παλαιστινιακό θύλακα, στερώντας κάθε δυνατότητα χρήσης τους από τα 2,4 εκατ. κατοίκους της. Άρχισαν να αποκαθίστανται σταδιακά από την Κυριακή.

Η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε όταν κόπηκε για πρώτη φορά η πρόσβαση στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και στο διαδίκτυο πως «έχασε κάθε επαφή με το κέντρο επιχειρήσεων και όλες τις ομάδες (του) στη Λωρίδα της Γάζας». Ομοίως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ).

Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) είχε εκφράσει την ανησυχία της πως η διακοπή υπήρχε κίνδυνος «να χρησιμοποιηθεί ως προκάλυψη για τη διάπραξη μαζικών ωμοτήτων και να συμβάλει στην ατιμωρησία».

Η Τζαμπαλίγια έγινε το κέντρο του πολέμου στη Μέση Ανατολή την Τρίτη 31 Οκτωβρίου την 25η ημέρα των συγκρούσεων μετά το φούντωμα των συγκρούσεων. Ο βομβαρδισμός των IDF για την «εξουδετέρωση τρομοκρατών» προκάλεσε τεράστια καταστροφή και σκότωσε τουλάχιστον 50 ανθρώπους, σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές.

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι βομβάρδισε τον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, καθώς αποτελούσε «κέντρο επιχειρήσεων της Χαμάς», ένας ισχυρισμός που πιθανότατα επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες ότι τα εδάφη υποχώρησαν και σχηματίστηκαν τεράστιοι κρατήρες, μάλλον γιατί από κάτω υπήρχαν τούνελ των ισλαμιστών.

Ωστόσο, αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι φέρονται να καταστράφηκαν 15 οικοδομικά τετράγωνα, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές και ότι σκοτώθηκαν τουλάχιστον 50 άνθρωποι, με τον απολογισμό να αναμένεται κατά πολύ βαρύτερος.

Δεκάδες πτώματα τυλιγμένα με λευκά σεντόνια κείτονταν στο έδαφος, στον περίβολο του Ινδονησιακού Νοσοκομείου στη Λωρίδα της Γάζας – θύματα της ισραηλινής αεροπορικής επιδρομής στον προσφυγικό καταυλισμό, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα που διοικείται από τη Χαμάς.

Each day becomes more horrifying than the previous,and Zionist brutality grows. Jabalia massacre is the worst yet.Where are the decision-makers,the major powers, and international law regarding what’s happening in Gaza?#IsraeliNewNazism#hospitalbombing#Open_the_Rafah_crossing pic.twitter.com/XNbUGgRPRF