Ισραήλ: Η Χαμάς δολοφόνησε εν ψυχρώ και με γυμνά χέρια τον 4χρονο Αριέλ Μπίμπας και τον 10 μηνών αδερφό του

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ εξέδωσαν σήμερα (21.02.2025) ανακοίνωση με την οποία κατηγορούν την Χαμάς ότι δολοφόνησε τα δύο παιδιά που απήχθησαν κατά την διάρκεια της αιματηρής επίθεσης που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση στις 7 Οκτωβρίου 2023

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων είπε χαρακτηριστικά ότι οι μαχητές της Χαμάς δολοφόνησαν τον 4χρονο Αριέλ Μπίμπας και τον αδερφό του Κφιρ Μπίμπας, ένα μωρό 10 μηνών, μια ημέρα μετά την επιστροφή των σορών τους στο Ισραήλ, που προκάλεσε θλίψη και συγκίνησης σε όλη την χώρα.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι τα δύο παιδιά δολοφονήθηκαν βάναυσα από τρομοκράτες ενώ κρατούνταν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας το αργότερο τον Νοέμβριο του 2023. Αυτά τα δύο αθώα παιδιά πιάστηκαν όμηροι ζωντανά, μαζί με τη μητέρα τους, Σίρι, από το σπίτι τους στις 7 Οκτωβρίου 2023» είπε αρχικά ο Ισραηλινός αξιωματικός.

«Σε αντίθεση με τα ψέματα της Χαμάς, ο Αριέλ και Κφιρ δεν σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή, αντιθέτως δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ από τρομοκράτες» πρόσθεσε ο Υποναύαρχος Ντάνιελ Χάγκαρι και έπειτα πρόσθεσε:

«Οι τρομοκράτες δεν πυροβόλησαν τα δύο νεαρά αγόρια, τα σκότωσαν με γυμνά χέρια. Στη συνέχεια διέπραξαν φρικτές πράξεις για να καλύψουν αυτές τις φρικαλεότητες, όπως απέδειξαν τα εγκληματολογικά ευρήματα και οι πληροφορίες που συλλέξαμε και τις οποίες έχουμε μοιραστεί με συνεργάτες με ώστε να επαληθευτούν από τρίτους ερευνητές».

“Ariel and Kfir Bibas were murdered by terrorists in cold blood.

The terrorists did not shoot the two young boys—they killed them with their bare hands.

Afterwards, they committed horrific acts to cover up these atrocities.”



-IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari