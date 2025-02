Ισραήλ: Σε γυναίκα από τη Γάζα ανήκει η σορός που παρέδωσε η Χαμάς στη θέση της ομήρου Σίρι Μπίμπας

Νέες λεπτομέρειες έδωσε ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου για τη ψεύτικη σορό ομήρου που παρέδωσε η Χαμάς στο Ισραήλ προκαλώντας παγκόσμιες αντιδράσεις.

Ο Μπεντζαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η Χαμάς παρέδωσε χθες (20.02.2025), Πέμπτη, πτώμα που ανήκει σε μια «γυναίκα από τη Γάζα» στη θέση αυτού της Ισραηλινής ομήρου Σίρι Μπίμπας παραβιάζοντας τη συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και του παλαιστινιακού ισλαμικού κινήματος.

«Με αφάνταστο κυνισμό, δεν επέστρεψαν τη Σίρι με τα μικρά παιδιά της, τα αγγελούδια, και τοποθέτησαν το πτώμα μιας γυναίκας από τη Γάζα στο φέρετρο», είπε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ θα κάνει στην Χαμάς για να πληρώσει γιατί δεν παρέδωσε το πτώμα της ομήρου Σίρι Μπίμπας, όπως είχε συμφωνηθεί.

«Θα ενεργήσουμε με αποφασιστικότητα για να επιστρέψει η Σίρι στην πατρίδα της μαζί με όλους τους άλλους ομήρους μας–τόσο τους ζωντανούς όσο και τους νεκρούς–και να διασφαλίσουμε ότι η Χαμάς θα πληρώσει το τίμημα για αυτή την βάρβαρη και τρομακτική παραβίαση της συμφωνίας», είπε σε βιντεοσκοπημένη ανακοίνωση.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις κατηγόρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς πως «δολοφόνησε βάρβαρα» τους Αριέλ και Κφιρ Μπίμπας, τεσσάρων ετών και οκτώμισι μηνών, κατά τη διάρκεια της αιχμαλωσίας τους στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και ότι δεν παρέδωσε στο Ισραήλ χθες, Πέμπτη, το πτώμα της μητέρας τους Σίρι Μπίμπας, αλλά αυτό μιας «άγνωστης».

Η Χαμάς λέει πως ο Αριέλ και ο Κφιρ Μπίμπας, αντίστοιχα τεσσάρων ετών και 8,5 μηνών όταν απήχθησαν στο κιμπούτς Νιρ Οζ την 7η Οκτωβρίου 2023, σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

The caskets of Oded Lifshitz, Shiri Bibas, Ariel Bibas (5), and Kfir Bibas (1) have been paraded across a stage with Hamas terrorists to cheering Gazan “civilians” surrounded by terrorist propaganda.



Hamas is openly and publicly celebrating that they kidnapped and murdered an… pic.twitter.com/OVL4UGnZxD