Ισραήλ: Η Χαμάς είναι αίρεση θανάτου που δολοφονεί, βασανίζει και κάνει παρελάσεις με πτώματα

Την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ αλλά και της διεθνούς κοινότητας προκάλεσε το σημερινό (20.02.2025) «σόου» της Χαμάς στο πλαίσιο της παράδοσης των σορών τεσσάρων νεκρών ομήρων.

Μαχητές της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ισλαμιστικών οργανώσεων συγκεντρώθηκαν στην Χαν Γιουνίς στη Λωρίδα της Γάζας και έκαναν περιφορά τις σορούς τεσσάρων νεκρών ομήρων από την φονική επίθεση που είχαν εξαπολύσει εναντίον του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου του 2023.

Μάλιστα, η ισραηλινή κυβέρνηση χαρακτήρισε την Χαμάς ως «αίρεση θανάτου», καθώς το σκηνικό που έστησε σήμερα το παλαιστινιακό κίνημα για την παράδοση των σορών τεσσάρων Ισραηλινών ομήρων προκάλεσε διεθνή κατακραυγή.

«Η Χαμάς δεν είναι κίνημα αντίστασης, η Χαμάς είναι μια αίρεση θανάτου που δολοφονεί, βασανίζει και παρελαύνει με πτώματα», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Νταβίντ Μένσερ, σε συνέντευξη Τύπου.

Νωρίτερα σήμερα, ο ύπατος αρμοστής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Φόλκερ Τουρκ, ο οποίος δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η περιφορά των σορών στην Γάζα είναι αποτρόπαιη και παραβιάζει το διεθνές δίκαιο».

As Hamas paraded the bodies of dead Israeli hostages, including two children, one a baby, Gazans in the crowd cheered, celebrated, whistled, and smiled. Not a single one of them showed any remorse. I’ve never witnessed so much evil in my life.pic.twitter.com/DdVS5Lku1r