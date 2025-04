Ισραήλ και Τουρκία συζήτησαν την δημιουργία ενός μηχανισμού αποτροπής συγκρούσεων στην Συρία

Αξιωματούχοι από την Τουρκία και το Ισραήλ συναντήθηκαν χθες Τετάρτη (09.04.2025) στο Αζερμπαϊτζάν και συζήτησαν την δημιουργία ενός μηχανισμού αποτροπής συγκρούσεων στην Συρία.

Το Ισραήλ έχει πραγματοποιήσει τον τελευταίο καιρό καταστροφικούς βομβαρδισμούς στην Συρία, εναντίον στρατιωτικών βάσεων που η Δαμασκός εξέταζε να παραχωρήσει στην Τουρκία, με αποτέλεσμα Άγκυρα και Τελ Αβίβ να «ανεβάσουν τους τόνους» για τον ρόλο της κάθε χώρας στην Συρία.

Στο πλαίσιο αυτό, τεχνικές επιτροπές από την Τουρκία και το Ισραήλ πραγματοποίησαν χθες κρίσιμη συνάντηση στο Αζερμπαϊτζάν, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός αποτροπής συγκρούσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας, θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για τη δημιουργία του εν λόγω μηχανισμού.

«Η πρώτη συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο πραγματοποιήθηκε χθες στο Αζερμπαϊτζάν για τη δημιουργία ενός μηχανισμού αποτροπής συγκρούσεων, προκειμένου να αποφευχθούν ανεπιθύμητα επεισόδια στη Συρία. Οι εργασίες θα συνεχιστούν για τη δημιουργία ενός μηχανισμού» δήλωσαν συγκεκριμένα πηγές του τουρκικού υπουργείου άμυνας.

Israel thanks Azerbaijan and President Ilham Aliyev for hosting the important talks.



Each side presented its interests in the region. It was agreed to continue on the path of dialogue in order to maintain regional stability.