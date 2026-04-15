Ισραήλ: Ο IDF έλαβε εντολή να σκοτώσει όλα τα μέλη της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Την εντολή να σκοτώσει όλα τα μέλη της Χεζμπολάχ στη ζώνη του νοτίου Λιβάνου, έλαβε ο στρατός του Ισραήλ (IDF) που καλύπτει την περιοχή των συνόρων μέχρι και τον ποταμό Λιτάνι, 30 χιλιόμετρα βορειότερα, σύμφωνα με σημερινό (14.04.2026) στρατιωτικό ανακοινωθέν.

«Έδωσα την εντολή να μετατραπεί η ζώνη του νοτίου Λιβάνου, μέχρι τον Λιτάνι, σε θανατηφόρα ζώνη για κάθε τρομοκράτη της Χεζμπολάχ» αναφέρεται στην ανακοίνωση που επικαλείται δηλώσεις του αντιστράτηγου του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού του Ισραήλ φέρεται να έκανε αυτή τη δήλωση κατά την επίσκεψή του σε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος του Λιβάνου.

Δήλωσε, επίσης, ότι πάνω από 1.700 μέλη της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τότε που κλιμακώθηκαν οι εχθροπραξίες τον περασμένο μήνα.

«Στην κοινή επιχείρηση με τον αμερικανικό στρατό, χτυπήσαμε σοβαρά το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς, τους απογυμνώσαμε από τις αμυντικές τους δυνατότητες και τους αποδυναμώσαμε. Τώρα δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να επιτύχουν στο πυρηνικό ζήτημα, στο Στενό του Ορμούζ και σε άλλα ζητήματα», είπε ο Ζαμίρ.

Τόνισε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις βρίσκονται σε «πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας».

«Τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας είναι οπλισμένα και έτοιμα, και οι στόχοι είναι φορτωμένοι στα συστήματα», υπογράμμισε ο αρχηγός του IDF.