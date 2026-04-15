Κόσμος

Ισραήλ: Ο IDF έλαβε εντολή να σκοτώσει όλα τα μέλη της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο

Ο αρχηγός του γενικού δήλωσε ότι πάνω από 1.700 μέλη της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τότε που κλιμακώθηκαν οι εχθροπραξίες τον περασμένο μήνα
Ισραηλινοί στρατιώτες
Την εντολή να σκοτώσει όλα τα μέλη της Χεζμπολάχ στη ζώνη του νοτίου Λιβάνου, έλαβε ο στρατός του Ισραήλ (IDF) που καλύπτει την περιοχή των συνόρων μέχρι και τον ποταμό Λιτάνι, 30 χιλιόμετρα βορειότερα, σύμφωνα με σημερινό (14.04.2026) στρατιωτικό ανακοινωθέν.

«Έδωσα την εντολή να μετατραπεί η ζώνη του νοτίου Λιβάνου, μέχρι τον Λιτάνι, σε θανατηφόρα ζώνη για κάθε τρομοκράτη της Χεζμπολάχ» αναφέρεται στην ανακοίνωση που επικαλείται δηλώσεις του αντιστράτηγου του Ισραήλ, Εγιάλ Ζαμίρ.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού του Ισραήλ φέρεται να έκανε αυτή τη δήλωση κατά την επίσκεψή του σε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στο έδαφος του Λιβάνου.

Δήλωσε, επίσης, ότι πάνω από 1.700 μέλη της Χεζμπολάχ έχουν σκοτωθεί στον Λίβανο από τότε που κλιμακώθηκαν οι εχθροπραξίες τον περασμένο μήνα.

«Στην κοινή επιχείρηση με τον αμερικανικό στρατό, χτυπήσαμε σοβαρά το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς, τους απογυμνώσαμε από τις αμυντικές τους δυνατότητες και τους αποδυναμώσαμε. Τώρα δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να επιτύχουν στο πυρηνικό ζήτημα, στο Στενό του Ορμούζ και σε άλλα ζητήματα», είπε ο Ζαμίρ.

Τόνισε ότι οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις βρίσκονται σε «πολύ υψηλό επίπεδο ετοιμότητας».

«Τα αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας είναι οπλισμένα και έτοιμα, και οι στόχοι είναι φορτωμένοι στα συστήματα», υπογράμμισε ο αρχηγός του IDF.

Κόσμος
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Ντόναλντ Τραμπ: Νέα εικόνα μέσω ΑΙ που είναι αγκαλιά με τον Ιησού Χριστό – «Μπορεί να μην αρέσει στους τρελούς της Ριζοσπαστικής Αριστεράς»
Αγκαλιασμένο με τον Ιησού Χριστό δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ η νέα εικόνα που αναδημοσίευσε, μετά από εκείνη που έφερε μεγάλο σάλο ακόμη και σε υποστηρικτές του
Η φωτογραφία που αναδημοσίευσε ο Ντόναλντ Τραμπ
Κυβερνοκατασκοπεία με ρωσική υπογραφή: Μαζικές παραβιάσεις email σε Ουκρανία και χώρες του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα
Στην Ελλάδα, οι χάκερς απέκτησαν πρόσβαση σε 27 λογαριασμούς του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, μεταξύ των οποίων και στρατιωτικών ακολούθων
hacker
