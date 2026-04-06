Κόσμος

Ισραήλ: Ο Υπουργός Άμυνας επιβεβαιώνει το νέο χτύπημα στο πετροχημικό συγκρότημα South Pars του Ιράν

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως ακούστηκαν πολλές εκρήξεις στο σύμπλεγμα αυτό στην Ασαλουγιέ
FILE--This March 16, 2019 file photo, shows a natural gas refinery at the South Pars gas field on the northern coast of the Persian Gulf, in Asaluyeh, Iran. China's state oil company has pulled out of a $5 billion deal to develop a portion of Iran's massive offshore natural gas field, the Islamic Republic's oil minister said Sunday, Oct. 6, 2019, an agreement from which France's Total SA earlier withdrew over U.S. sanctions. (AP Photo/Vahid Salemi, File)
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς επιβεβαίωσε σήμερα Δευτέρα (06.04.2026) το χτύπημα στις πετροχημικές εγκαταστάσεις στο South Pars του νότιου Ιράν.

«Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) εξαπέλυσαν ισχυρό πλήγμα κατά του μεγαλύτερου πετροχημικού εργοστασίου του Ιράν. Αυτή η βασική εγκατάσταση αντιπροσωπεύει περίπου το 50% της πετροχημικής παραγωγής του Ιράν.

Η ενέργεια αυτή έρχεται σε συνέχεια της επίθεσης κατά της δεύτερης μεγαλύτερης εγκατάστασης του Ιράν την περασμένη εβδομάδα. Ως αποτέλεσμα, και οι δύο εγκαταστάσεις, οι οποίες μαζί αντιπροσωπεύουν το 85% της πετροχημικής παραγωγής του Ιράν, έχουν πλέον τεθεί εκτός λειτουργίας.

Αυτό αποτελεί οικονομικό πλήγμα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για το ιρανικό καθεστώς. Ο Νετανιάχου και εγώ έχουμε δώσει εντολή στον IDF να συνεχίσει τις εντατικές επιθέσεις κατά των εθνικών υποδομών του ιρανικού καθεστώτος» είπε ο Κατς.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars μετέδωσε πως ακούστηκαν πολλές εκρήξεις στο σύμπλεγμα αυτό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Νεκρός ανώτατος διοικητής του Βορείου Στόλου της Ρωσίας κατά τη συντριβή του An-26 στην Κριμαία
Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας, η συντριβή του Antonov-26, που βρισκόταν σε υπηρεσία από το τέλος της δεκαετίας του 1960 και είχε χρησιμοποιηθεί και από αεροπορικές εταιρείες για την μεταφορά φορτίου
O Αλεξάντερ Οτροσένκο
Αποκάλυψη CNN: Το άγνωστο παρασκήνιο της διάσωσης του πιλότου από το Ιράν – Η καταστροφή των C-130 και η «μπλόφα»
Οι ιρανικές αρχές υποστήριξαν ότι τα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν από τις δυνάμεις τους, ενώ ο Τραμπ δεν έκανε αναφορά σε απώλειες, τονίζοντας ότι «κανένας Αμερικανός στρατιωτικός δεν τραυματίστηκε ή σκοτώθηκε»
Τα συντρίμμια που άφησε πίσω της η επιχείρηση των ΗΠΑ / Reuters 6
Newsit logo
Newsit logo