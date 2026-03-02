Ισραήλ: Οι Φρουροί της Επανάστασης λένε ότι χτύπησαν το γραφείο του Νετανιάχου και του αρχηγού της πολεμικής αεροπορίας

Το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, και την έδρα του αρχηγού της πολεμικής αεροπορίας του Ισραήλ χτύπησαν σήμερα (2/3/2026) οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν.

Όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση, και οι δύο στόχοι «υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τις ένοπλες δυνάμεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε στοχευμένες και αιφνιδιαστικές επιθέσεις με πυραύλους Khyber», συμπεριλαμβανομένου δηλαδή και του γραφείου του Νετανιάχου στο Ισραήλ.

«Στόχος της επίθεσης ήταν το γραφείο του εγκληματία πρωθυπουργού του σιωνιστικού καθεστώτος και το αρχηγείο του διοικητή της πολεμικής αεροπορίας του καθεστώτος», αναφέρουν οι Φρουροί σε δήλωση που μεταδόθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Σύμφωνα με τη δήλωση, στην επίθεση χρησιμοποιήθηκαν πύραυλοι Kheibar. Το Ισραήλ δηλώνει ότι δεν υπήρξαν τραυματίες από αυτές τις επιθέσεις με την κατάσταση στην Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται.

«Η τύχη του Ισραηλινού πρωθυπουργού είναι αβέβαιη» καταλήγουν οι Φρουροί της Επανάστασης στην ανακοίνωσή τους που μεταδίδει το πρακτορείο Tasnim.