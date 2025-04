Ισραήλ: Πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας ζητούν λήξη εχθροπραξιών με την Χαμάς – «Θα αποπεμφθούν» είπε ο Νετανιάχου

Σάλο έχει προκαλέσει στο Ισραήλ η ανοιχτή επιστολή περίπου 1.000 εν ενεργεία και απόστρατων πιλότων της Πολεμικής Αεροπορίας, με την οποία ζητούν από την κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στην απελευθέρωση των ομήρων που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι 980 υπογράφοντες της επιστολής κατηγορούν την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι συνεχίζει τον πόλεμο εναντίον της Χαμάς για να εξυπηρετήσει «πολιτικά και προσωπικά συμφέροντα» και όχι την ασφάλεια του Ισραήλ.

Παράλληλα ζητούν «την άμεση επιστροφή όλων των ομήρων μας χωρίς καμία καθυστέρηση, ακόμη και με τίμημα την άμεση διακοπή του πολέμου», ακόμα κι αν αυτό σημαίνει λήξη των εχθροπραξιών.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος τόνισε ότι οι εν ενεργεία πιλότοι υπογράφοντες θα αποπεμφθούν λόγω της επιστολής ενώ πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει χώρος για «εν ενεργεία εφέδρους να εκμεταλλεύονται (πολιτικά) τη στρατιωτική τους ιδιότητα ενώ ταυτόχρονα συμμετέχουν στις μάχες».

Ο αξιωματούχος χαρακτήρισε την επιστολή «σοβαρή παραβίαση εμπιστοσύνης μεταξύ διοικητών και υφισταμένων».

Prime Minister Benjamin Netanyahu backs the decision by the Defense Minister and the IDF Chief-of-Staff to dismiss those who signed the letter.