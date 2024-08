Ισραήλ: Συναγερμός ήχησε σε πόλεις και κοινότητες στο βόρειο τμήμα της χώρες για επίθεση με ρουκέτες και drone

Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκονται διάφορες περιοχές του Ισραήλ και ιδιαίτερα η Δυτική Γαλιλαία, μετά από προειδοποιήσεις για εισερχόμενες ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι σειρήνες ήχησαν σε πόλεις και κοινότητες του Ισραήλ σήμερα το απόγευμα (10.08.2024) αφού νωρίτερα ένα μπαράζ 10 ρουκετών εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο με προορισμό τη Δυτική Γαλιλαία. Οι ρουκέτες έπληξαν ανοιχτές περιοχές, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί.

Τα στρατεύματα βομβάρδισαν τις θέσεις εκτόξευσης με πυροβολικό. Οι σειρήνες για επιθέσεις από drone έχουν ηχήσει σε όλη τη Γαλιλαία την τελευταία μισή ώρα, φτάνοντας μέχρι την πόλη Μαγκάρ, που βρίσκεται περίπου 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο.

Πλάνα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται να δείχνει ένα από τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη της Χεζμπολάχ να πετά πάνω από το βορρά.

Ανακοίνωση για τις σειρήνες έκανε και η Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα μέσω ανάρτησης στο X (πρώην Twitter).

Footage posted to social media purports to show a Hezbollah drone flying over northern Israel. Sirens have been sounding across the Galilee in the past 20 minutes. pic.twitter.com/bO2uyeSR8e