Ισραήλ: Χάρτης του IDF με όλα τα σημεία που «χτύπησε» στο Ιράν – Στο στόχαστρο γέφυρες σε πέντε πόλεις

Αναλυτικό χάρτη δημοσίευσε ο στρατός του Ισραήλ (IDF) την Τρίτη (07.04.2026) ανακοινώνοντας ότι πραγματοποίησε επιθέσεις εναντίον βασικών υποδομών μεταφορών σε ολόκληρο το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων μεγάλων γεφυρών.

Σύμφωνα με έναν λεπτομερή χάρτη που δημοσίευσε η κυβέρνηση του Ισραήλ στο X, στοχοποιήηθηκαν συνολικά οκτώ σιδηροδρομικές γέφυρες και σημαντικά τμήματα οδικού δικτύου στο Ιράν, με σκοπό να παρεμποδιστεί η μεταφορά όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού από το ιρανικό καθεστώς.

Οι επιθέσεις έπληξαν πολλές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Τεχεράνη, το Καράτζ, το Ταμπρίζ, το Κασάν και το Κουμ, ενώ οι πολίτες είχαν προειδοποιηθεί να αποφύγουν τα ταξίδια με τρένο στις πληγείσες περιοχές πριν από την επιχείρηση.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέδωσε προειδοποίηση προς το Ιράν, λέγοντας: «Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην ξαναγυρίσει ποτέ. Δεν θέλω να συμβεί αυτό, αλλά πιθανότατα θα συμβεί».

«Ο ισραηλινός στρατός (IDF) επιτέθηκε σε οκτώ τμήματα γεφυρών που χρησιμοποιήθηκαν από το καθεστώς της τρομοκρατίας του Ιράν για τη μεταφορά μέσων μάχης και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) επιτέθηκε σε οκτώ τμήματα γεφυρών που χρησιμοποιήθηκαν από τις ένοπλες δυνάμεις που υπάγονται στο καθεστώς της τρομοκρατίας του Ιράν, για τη μεταφορά μέσων μάχης και στρατιωτικού εξοπλισμού σε διάφορες περιοχές του Ιράν, μεταξύ των οποίων: Τεχεράνη, Κεργκ, Ταμπρίζ, Κασάν και Κομ.

Οι ένοπλες δυνάμεις που υπάγονται στο καθεστώς χρησιμοποιούν επίσης αυτή τη στιγμή τα επιθεθέντα περάσματα για τη μεταφορά μέσων μάχης και στρατιωτικού εξοπλισμού, καθώς και για την προώθηση τρομοκρατικών δραστηριοτήτων κατά του κράτους του Ισραήλ και άλλων χωρών στη Μέση Ανατολή.

Τα περάσματα επιτέθηκαν με στόχο την αποτροπή των δυνάμεων του καθεστώτος από τη χρήση τους για τη μεταφορά εξοπλισμού και μέσων μάχης.

Πριν από την επίθεση, ελήφθησαν μέτρα για να μειωθεί η πιθανότητα τραυματισμού αμάχων, συμπεριλαμβανομένων προειδοποιητικών ειδοποιήσεων, χρήσης ακριβείας όπλων και εναέριων παρατηρήσεων.

Ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) θα συνεχίσει να δρα ενάντια σε κάθε υποδομή που χρησιμοποιείται από τις ένοπλες δυνάμεις του καθεστώτος για στρατιωτικούς σκοπούς, καθώς και για την προώθηση τρομοκρατικών ενεργειών κατά του κράτους του Ισραήλ και των χωρών του κόσμου», αναφέρει ο IDF.