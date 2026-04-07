«Θα συμβεί απόψε» λέει ο Τραμπ – Με ανθρώπινες αλυσίδες σε εργοστάσια ηλεκτρικής ενέργειας, απαντά το Ιράν

Η αντίστροφη μέτρηση μέχρι να λήξει η τελική διορία του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν έχει ξεκινήσει. Λίγες ώρες απομένουν μέχρι οι ΗΠΑ να «εξαπολύσουν την κόλαση» στη Μέση Ανατολή, όπως έχει υποσχεθεί πολλάκις τις προηγούμενες μέρες ο Αμερικανός πρόεδρος, με την Τεχεράνη να μην κάνει βήμα πίσω στις διαπραγματεύσεις. Το «όχι» των Ιρανών σε πιθανή εκεχειρία ήταν ξεκάθαρο. Στον απόηχο του τελεσιγράφου των 48 ωρών, ωστόσο, αξιωματούχοι καλούν τους Ιρανούς πολίτες να συγκεντρωθούν στις μεγάλες γέφυρες της χώρας, για να αποφευχθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις. Ανθρώπινες αλυσίδες έχουν σχηματιστεί στην White Bridge, καθώς και στο εργοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας του Καζερούν. Ανάμεσα στο πλήθος είναι επίσης γυναίκες καθώς και παιδιά. Την ίδια ώρα, αεροπορικές επιχειρήσεις και βομβαρδισμοί σημειώνονται σε Λίβανο και Ισραήλ, στις συνεχιζόμενες ανταλλαγές πυρών μεταξύ Τελ Αβίβ και Χεζμπολάχ, με τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών να αυξάνεται ολοένα και περισσότερο. Δείτε όλα όσα έγιναν τις τελευταίες ώρες στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
Ο Λευκός Οίκος, με ανάρτησή του στο X, διέψευσε έντονα σήμερα ότι εξετάζει το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων κατά του Ιράν.
«Ο (σ.σ. αντιπρόεδρος των ΗΠΑ) Τζέι Ντι Βανς συνεχίζει και επιτείνει την απειλή του Τραμπ ότι "ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε", και υπονοεί ότι ο Τραμπ μπορεί να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα», ανέφερε μια ανάρτηση ενός λογαριασμού που σχετίζεται με την πρώην υποψήφια των Δημοκρατικών για την προεδρία Κάμαλα Χάρις.
Απαντώντας σε αυτή την ανάρτηση ο Λευκός Οίκος έγραψε στη δική του: «Τίποτα από όσα λέει ο αντιπρόεδρος εδώ "δεν υποδηλώνει" κάτι τέτοιο, βλάκες».
Ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε νωρίτερα σήμερα ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά», λίγες ώρες πριν από τη λήξη του τελεσιγράφου του προς το Ιράν.
Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει τελεσίγραφο που λήγει σήμερα στις 20.00 ώρα Ουάσινγκτον (03.00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδος) για να άρει η Τεχεράνη τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.
Ο Βανς, μιλώντας από τη Βουδαπέστη όπου πραγματοποιεί επίσκεψη, είπε αναφερόμενος στον πόλεμο κατά του Ιράν - μετά τη σημερινή ανάρτηση Τραμπ - ότι οι ΗΠΑ έχουν «εργαλεία» στο οπλοστάσιό τους που έχουν επιλέξει να μην χρησιμοποιήσουν εναντίον του Ιράν μέχρι στιγμής.
«Έχουμε στη διάθεσή μας εργαλεία που μέχρι τώρα δεν έχουμε αποφασίσει να χρησιμοποιήσουμε», τόνισε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.
Ο Τραμπ «μπορεί να αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει και θα αποφασίσει να τα χρησιμοποιήσει αν οι Ιρανοί δεν αλλάξουν τη συμπεριφορά τους», πρόσθεσε.
Σχετικά με το τελεσίγραφο που έθεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στους Ιρανούς για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, ο Βανς εκτίμησε ότι «θα υπάρξουν πολλές διαπραγματεύσεις από τώρα μέχρι τότε και είμαι αισιόδοξος ότι θα φτάσουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα».
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν σήμερα γέφυρες και σιδηροδρόμους στο Ιράν.
Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν τους χρησιμοποιούσαν για τη μεταφορά υλικών για την κατασκευή όπλων, ισχυρίστηκε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του.
Είπε ότι ενέκρινε τις επιθέσεις με τον υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατζ, προσθέτοντας ότι δεν είχαν ως στόχο Ιρανούς πολίτες, αλλά την κυβέρνηση.
«Δεν είναι πλέον το ίδιο Ιράν, ούτε το ίδιο Ισραήλ. Αλλάζουμε την ισορροπία δυνάμεων από τη μία άκρη στην άλλη», δήλωσε ο Νετανιάχου.
Οι αναφορές στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αντικρούουν τους ισχυρισμούς ότι η Τεχεράνη έχει διακόψει ή περιορίσει τους διπλωματικούς της διαύλους με την Ουάσιγκτον.
Τα τελευταία λεπτά, τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι στην πραγματικότητα, οι διπλωματικοί και έμμεσοι δίαυλοι επικοινωνίας δεν έχουν κλείσει.
Ο Αμπάς Ακχουντι, πρώην υπουργός Οδών και Αστικής Ανάπτυξης του Ιράν, λέει ότι «χούλιγκαν που ζουν στον Λευκό Οίκο» «καταστρέφουν» τις υποδομές του Ιράν.
Ο Ακχούντι επέκρινε έντονα τον πόλεμο, λέγοντας ότι γνωρίζει πόσο «δύσκολο» είναι να κατασκευαστούν οι υποδομές.
Μιλώντας στο Al Jazeera, επέκρινε την προειδοποίηση του Ισραήλ ότι οι άνθρωποι πρέπει να μένουν μακριά από τρένα και σιδηροδρομικούς σταθμούς, λέγοντας ότι η στοχοποίηση αυτών των υποδομών «είναι ένα προφανές έγκλημα πολέμου».
Αμφισβήτησε τον ισραηλινό ισχυρισμό ότι κτίρια που επλήγησαν σε πρόσφατες επιδρομές, συμπεριλαμβανομένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και βασικών εγκαταστάσεων, ήταν στόχοι του IRGC.
Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα χαθεί απόψε» αν το Ιράν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, εν όψει της προθεσμίας που λήγει την Τρίτη το βράδυ για να συμμορφωθεί η Τεχεράνη.
Τα σχόλια αυτά έρχονται μετά από μια «αρκετά συγκλονιστική» σιωπή του Κογκρέσου των ΗΠΑ σχετικά με τον πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ.
Το Ιράν δεν θα ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ με αντάλλαγμα «κενές υποσχέσεις», δήλωσε στο Reuters ανώτερη ιρανική πηγή.
Η πηγή αναφέρει ότι το Ιράν θα δείξει ευελιξία «όταν δούμε ευελιξία από την πλευρά των ΗΠΑ».
Προσθέτουν ότι το Πακιστάν - το οποίο προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία - συνεχίζει να μεταφέρει μηνύματα στις ΗΠΑ, αλλά η Ουάσινγκτον «δεν έχει αλλάξει τον τόνο της».
Το Ιράν προχώρησε στον περιορισμό των διπλωματικών επαφών του με τις ΗΠΑ μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ σήμερα, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.
Η Τεχεράνη έχει «διακόψει την άμεση διπλωματία» με την Ουάσινγκτον, αναφέρει η Wall Street Journal (WSJ) - αν και προσθέτει ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται με τους μεσολαβητές για την κατάπαυση του πυρός.
Καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου, οι περισσότερες διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν φαίνεται να διεξήχθησαν μέσω άλλων χωρών, όπως το Πακιστάν.
Οι New York Times αναφέρουν μια ελαφρώς διαφορετική γραμμή - λέγοντας ότι το Ιράν διέκοψε τις συνομιλίες μέσω των ΗΠΑ μέσω του Πακιστάν, επικαλούμενοι τρεις ιρανικές πηγές.
Η WSJ αναφέρει ότι η διπλωματική απάντηση της Τεχεράνης στην τελευταία απειλή του Τραμπ «περιέπλεξε τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας» μέχρι την προθεσμία που έθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, τη 1 π.μ. την Τετάρτη, ώρα Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με αξιωματούχους.
Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι το Ιράν σκόπευε να στείλει ένα μήνυμα αποδοκιμασίας και ανυπακοής διακόπτοντας τις επικοινωνίες, αναφέρει η WSJ.
Η WSJ αναφέρει επίσης ότι ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.
Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ δήλωσε σήμερα - πριν από την προθεσμία που έθεσε για το Ιράν αργότερα - ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε».
Φάνηκε να εντείνει τις απειλές του προς το Ιράν, σε μια προσπάθεια να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ για τη ναυσιπλοΐα, χωρίς απειλή ιρανικής επίθεσης.
Το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim δημοσίευσε πλάνα που δείχνουν δεκάδες ανθρώπους να κυματίζουν ιρανικές σημαίες σε μια γέφυρα στην πόλη Αχβάζ, στα νοτιοδυτικά.
Το Tasnim ανέφερε ότι η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην Πολ Σεφίντ, ή αλλιώς Λευκή Γέφυρα της πόλης.
Όπως έχουμε αναφέρει, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να καταστρέψει όλες τις γέφυρες και τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας του Ιράν τις επόμενες ώρες, εάν η Τεχεράνη δεν τηρήσει την προθεσμία του για το πλήρες άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ.
Εικόνες και βίντεο από τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης φαίνεται να δείχνουν ανθρώπους να διαμαρτύρονται έξω από σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες εντός της χώρας.
Αυτό έρχεται μετά από προτάσεις ενός Ιρανού αξιωματούχου προς τους νέους να σχηματίσουν «ανθρώπινες αλυσίδες» γύρω από βασικές τοποθεσίες υποδομών που θα μπορούσαν να στοχευθούν σε αμερικανο-ισραηλινές επιδρομές.
Ένα βίντεο που μοιράστηκε το πρακτορείο ειδήσεων Fars έδειχνε ανθρώπους να κρατούν μια μεγάλη ιρανική σημαία πάνω από την εμβληματική Πολ Σεφίντ, μια αψιδωτή γέφυρα στην Αχβάζ, στο νοτιοδυτικό Ιράν.
Ένα άλλο βίντεο φέρεται να έδειχνε μια «αλυσίδα μαθητών» στην ιστορική Παλιά Γέφυρα στο Ντεζφούλ, στο νοτιοδυτικό Ιράν.