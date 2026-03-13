Κόσμος

Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη: Το Ισραήλ βομβαρδίζει περιοχή όπου διαδηλώνουν πολίτες – 1 νεκρή

Βίντεο δείχνουν τους διαδηλωτές να περνούν κάτω από τα κτίρια που δέχονται ισραηλινά πλήγματα
REUTERS
REUTERS/Alaa Al Marjani

Ισχυρές εκρήξεις, ακούστηκαν για ακόμη φορά στην Τεχεράνη, αυτή τη φορά σε σημείο όπου γίνεται διαδήλωση με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία γυναίκα.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής (13.03.2026) στην «καρδιά» της Τεχεράνης και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη διαδήλωση για την ημέρα αλ – Κουντς.

Η μία από τις εκρήξεις, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, έγινε στην πλατεία Φερντοούσι κοντά στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

REUTERS
REUTERS/Alaa Al Marjani

Το Ισραήλ νωρίτερα είχε προειδοποιήσει πως μπορεί να επιτεθεί στην συγκεκριμένη περιοχή.

REUTERS
REUTERS/Alaa Al Marjani

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Σημαίες
Ιρανοί πατούν τις σημαίες των ΗΠΑ και του Ισραήλ / REUTERS/Alaa Al Marjani

Το Ιράν τιμά σήμερα την Ημέρα αλ Κοντς κατά την οποία διοργανώνονται ετησίως διαδηλώσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους και εναντίον του Ισραήλ. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει πλάνα με διαδηλωτές να κρατούν ιρανικές σημαίες και πανό και να φωνάζουν συνθήματα ζητώντας τον «Θάνατο της Αμερικής».

Παρά τις συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές, χιλιάδες Ιρανοί υποστηρικτές της κυβέρνησης συνέρρεαν σήμερα στους δρόμους της Τεχεράνης για να συμμετάσχουν στις αντιισραηλινές διαδηλώσεις.

Η Ημέρα αλ Κοντς (Ιερουσαλήμ) θεσπίστηκε από τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Ρουχολάχ Χομεϊνί, το 1979 και τιμάται έκτοτε ετησίως παραδοσιακά την τελευταία Παρασκευή του ιερού μήνα του Ραμαζανιού.

Κόσμος
