Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη: Το Ισραήλ βομβαρδίζει περιοχή όπου διαδηλώνουν πολίτες – 1 νεκρή

Ισχυρές εκρήξεις, ακούστηκαν για ακόμη φορά στην Τεχεράνη, αυτή τη φορά σε σημείο όπου γίνεται διαδήλωση με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία γυναίκα.

Οι εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής (13.03.2026) στην «καρδιά» της Τεχεράνης και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη διαδήλωση για την ημέρα αλ – Κουντς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η μία από τις εκρήξεις, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, έγινε στην πλατεία Φερντοούσι κοντά στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Το Ισραήλ νωρίτερα είχε προειδοποιήσει πως μπορεί να επιτεθεί στην συγκεκριμένη περιοχή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

BREAKING: U.S-Israel strike targeting protesters in Iran attending International Quds Day rally in Tehran.pic.twitter.com/JTuocjHJLh — تذكير القرآن (@tazkiralquran) March 13, 2026

Smoke rises in the air following an Israeli air strike near a pro-government rally marking the annual Quds Day on Enghelab Street in Tehran city centre.



Chants of Allahu Akbar can be heard in reaction to the strike.



Location: 35.701154, 51.403464@GeoConfirmed pic.twitter.com/E0DFuwzCpv — Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 13, 2026

Το Ιράν τιμά σήμερα την Ημέρα αλ Κοντς κατά την οποία διοργανώνονται ετησίως διαδηλώσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους και εναντίον του Ισραήλ. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει πλάνα με διαδηλωτές να κρατούν ιρανικές σημαίες και πανό και να φωνάζουν συνθήματα ζητώντας τον «Θάνατο της Αμερικής».

Παρά τις συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές, χιλιάδες Ιρανοί υποστηρικτές της κυβέρνησης συνέρρεαν σήμερα στους δρόμους της Τεχεράνης για να συμμετάσχουν στις αντιισραηλινές διαδηλώσεις.

Η Ημέρα αλ Κοντς (Ιερουσαλήμ) θεσπίστηκε από τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Ρουχολάχ Χομεϊνί, το 1979 και τιμάται έκτοτε ετησίως παραδοσιακά την τελευταία Παρασκευή του ιερού μήνα του Ραμαζανιού.