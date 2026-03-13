Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη: Το Ισραήλ βομβαρδίζει περιοχή όπου διαδηλώνουν πολίτες – 1 νεκρή

Ισχυρές εκρήξεις, ακούστηκαν για ακόμη φορά στην Τεχεράνη, αυτή τη φορά σε σημείο όπου γίνεται διαδήλωση με αποτέλεσμα να σκοτωθεί μία γυναίκα.
Οι εκρήξεις σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής (13.03.2026) στην «καρδιά» της Τεχεράνης και ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη διαδήλωση για την ημέρα αλ – Κουντς.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Η μία από τις εκρήξεις, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, έγινε στην πλατεία Φερντοούσι κοντά στο πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.
— Scenes from Tehran: Jerusalem (Quds) Day protesters continue marching despite U.S.–Israeli attacks occurring in the background.#Iran #Israel #USA #Tehran #BreakingNews #MiddleEast #Geopolitics pic.twitter.com/UROTEyqpiU— Aman Dev Barman (@AmanDevBar67676) March 13, 2026
Το Ισραήλ νωρίτερα είχε προειδοποιήσει πως μπορεί να επιτεθεί στην συγκεκριμένη περιοχή.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Δείτε στο live του newsit.gr όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
BREAKING: U.S-Israel strike targeting protesters in Iran attending International Quds Day rally in Tehran.pic.twitter.com/JTuocjHJLh— تذكير القرآن (@tazkiralquran) March 13, 2026
Smoke rises in the air following an Israeli air strike near a pro-government rally marking the annual Quds Day on Enghelab Street in Tehran city centre.— Shayan Sardarizadeh (@Shayan86) March 13, 2026
Chants of Allahu Akbar can be heard in reaction to the strike.
Location: 35.701154, 51.403464@GeoConfirmed pic.twitter.com/E0DFuwzCpv
Το Ιράν τιμά σήμερα την Ημέρα αλ Κοντς κατά την οποία διοργανώνονται ετησίως διαδηλώσεις σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστινίους και εναντίον του Ισραήλ. Η ιρανική κρατική τηλεόραση μεταδίδει πλάνα με διαδηλωτές να κρατούν ιρανικές σημαίες και πανό και να φωνάζουν συνθήματα ζητώντας τον «Θάνατο της Αμερικής».
Παρά τις συνεχιζόμενες αεροπορικές επιδρομές, χιλιάδες Ιρανοί υποστηρικτές της κυβέρνησης συνέρρεαν σήμερα στους δρόμους της Τεχεράνης για να συμμετάσχουν στις αντιισραηλινές διαδηλώσεις.
Η Ημέρα αλ Κοντς (Ιερουσαλήμ) θεσπίστηκε από τον πρώην ανώτατο ηγέτη του Ιράν, τον Ρουχολάχ Χομεϊνί, το 1979 και τιμάται έκτοτε ετησίως παραδοσιακά την τελευταία Παρασκευή του ιερού μήνα του Ραμαζανιού.