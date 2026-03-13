Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στη Χιλή

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,3 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 15:39 ώρα Ελλάδος, με επίκεντρο παράκτια περιοχή βόρεια του Σαντιάγο στη Χιλή.

Δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι στη Χιλή παρόλο που ο σεισμός ήταν να πολύ δυνατός.

#Earthquake (#sismo) confirmed by seismic data.Preliminary info: M6.5 || 69 km W of #Vallenar (#Chile) || 4 min ago (local time 10:39:21). Follow the thread for the updatespic.twitter.com/hz7dW6rGrs — EMSC (@LastQuake) March 13, 2026

Αρχικά ο σεισμός μετρήθηκε 6,5 Ρίχτερ, ωστόσο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω.