Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ισχυρός σεισμός 6,3 Ρίχτερ στη Χιλή

Δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι, με τον σεισμό ωστόσο να είναι πολύ δυνατός
Seismograph for earthquake detection or lie detector is drawing chart. 3D rendered illustration.
iStock

Ισχυρή σεισμική δόνηση 6,3 Ρίχτερ καταγράφηκε στις 15:39 ώρα Ελλάδος, με επίκεντρο παράκτια περιοχή βόρεια του Σαντιάγο στη Χιλή.

Δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι στη Χιλή παρόλο που ο σεισμός ήταν να πολύ δυνατός.

Αρχικά ο σεισμός μετρήθηκε 6,5 Ρίχτερ, ωστόσο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo