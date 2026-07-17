Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό – «Χόρεψαν» τα κτίρια και στη Γουατεμάλα

Πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα (17/07/2026) στα ανοικτά των δυτικών ακτών στο Μεξικό.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) ο σεισμός στο Μεξικό είχε εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιόμετρα.

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Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο, στην πολιτεία Τσιάπας.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα.

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σε ορισμένες παράκτιες περιοχές των δύο χωρών ενδέχεται να καταγραφούν κύματα ύψους από 0,3 έως 1 μέτρο πάνω από τη στάθμη της παλίρροιας.

Για τις ακτές της Κολομβίας, της Κόστα Ρίκα, του Ισημερινού, του Ελ Σαλβαδόρ, της Ονδούρας, της Νικαράγουας, του Παναμά και του Περού, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για κύματα μικρότερα των 0,3 μέτρων.

#URGENTE | Momento en que se activó la alerta sísmica en Guatemala en medio del terremoto. pic.twitter.com/xhEZDFFgq2 — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) July 17, 2026

Στη Γουατεμάλα ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες σεισμικής προειδοποίησης, καθώς η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα.

Ahora México, hace 25 min pic.twitter.com/vVZECPYb1o — Julián david Chica balaguera (@david_juli22894) July 17, 2026

Αντίστοιχα, στο Μεξικό οι κάτοικοι βίωσαν στιγμές αγωνίας, με κτίρια να ταλαντεύονται έντονα εξαιτίας του σεισμού.

Ο πρόεδρος της Γουατεμάλας δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

First footage of 7.3 magnitude earthquake hits the coast of Southern Mexico pic.twitter.com/oATGCsVU5L — Surajit (@surajit_ghosh2) July 17, 2026

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, ανέφερε ότι δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στις πολιτείες Τσιάπας και Ταμπάσκο, οι οποίες επηρεάστηκαν από τη σεισμική δόνηση.