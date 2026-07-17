Κόσμος

Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στο Μεξικό – «Χόρεψαν» τα κτίρια και στη Γουατεμάλα

Στη Γουατεμάλα ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες σεισμικής προειδοποίησης, καθώς η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα
Σεισμός στο Μεξικό
Σεισμός στο Μεξικό
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Πολύ ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα (17/07/2026) στα ανοικτά των δυτικών ακτών στο Μεξικό.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών ερευνών (USGS) ο σεισμός στο Μεξικό είχε εστιακό βάθος περίπου 10 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 71 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο, στην πολιτεία Τσιάπας.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα.

Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σε ορισμένες παράκτιες περιοχές των δύο χωρών ενδέχεται να καταγραφούν κύματα ύψους από 0,3 έως 1 μέτρο πάνω από τη στάθμη της παλίρροιας.

Για τις ακτές της Κολομβίας, της Κόστα Ρίκα, του Ισημερινού, του Ελ Σαλβαδόρ, της Ονδούρας, της Νικαράγουας, του Παναμά και του Περού, οι προβλέψεις κάνουν λόγο για κύματα μικρότερα των 0,3 μέτρων.

Στη Γουατεμάλα ενεργοποιήθηκαν οι σειρήνες σεισμικής προειδοποίησης, καθώς η ισχυρή δόνηση έγινε αισθητή σε ολόκληρη τη χώρα.

Αντίστοιχα, στο Μεξικό οι κάτοικοι βίωσαν στιγμές αγωνίας, με κτίρια να ταλαντεύονται έντονα εξαιτίας του σεισμού.

Ο πρόεδρος της Γουατεμάλας δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, ανέφερε ότι δεν έχουν καταγραφεί ζημιές στις πολιτείες Τσιάπας και Ταμπάσκο, οι οποίες επηρεάστηκαν από τη σεισμική δόνηση.

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