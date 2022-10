“Δέσμευσή μας είναι να ενώσουμε το έθνος” σημείωσε η νέα πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι σε ανάρτησή της στο Facebook προσθέτοντας ότι στόχος της είναι η δέσμευση “όχι να το διχάσουμε, όπως κάποιοι προσπαθούν να κάνουν” με αφορμή τις απειλές κατά του προέδρου της Γερουσίας με σύμβολο από τις Ερυθρές Ταξιαρχίες.

Παράλληλα, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι πρόσθεσε ότι “ελπίζει η αίσθηση ευθύνης της πολιτικής να υπερισχύσει του ιδεολογικού μίσους, διότι οι Ιταλοί και η Ιταλία πρέπει να ξαναρχίσουν να τρέχουν, μαζί”.

Τέλος, η Μελόνι κατήγγειλε ότι έξω από τοπική οργάνωση του κόμματός της, κάποιοι ζωγράφισαν το αστέρι με πέντε άκρες των Ερυθρών Ταξιαρχιών, με σύνθημα κατά του νεοεκλεγέντα προέδρου της γερουσίας, Ινιάτσιο Λα Ρούσα.

“Είναι μια σαφής αναφορά σε δραματικά χρόνια, που δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε”, έγραψε η πρόεδρος των Αδελφών της Ιταλίας.

