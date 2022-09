Μια νεαρή μητέρα και δύο παιδιά εξακολουθούν να αγνοούνται στην περιφέρεια Μάρκε της κεντρικής Ιταλίας που επλήγη από τις φονικές πλημμύρες το βράδυ της Πέμπτης.

Πλέον οι νεκροί από την σφοδρή κακοκαιρία και τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές της κεντρικής Ιταλίας ανέρχονται σε δέκα, ενώ τέσσερις άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Στην περιοχή μεταβαίνει ο υπεύθυνος της Ιταλικής Πολιτικής Προστασίας Φαμπρίτσιο Κούρτσιο, ο οποίος συντονίζει τα διάφορα σώματα και τους εθελοντές που μετέχουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

Όπως αναφέρουν οι τοπικές αρχές, η φονική αυτή κακοκαιρία δεν είχε προβλεφθεί. Μέσα σε μια ώρα, πολλοί ποταμοί και παραπόταμοι της ευρύτερης περιοχής της Ανκόνας υπερχείλισαν.

Flash floods in Italy’s eastern #Marche region last night leave 7 people dead in the province of Ancona, with several still missing on Friday. This video, by TgLa7, shows the village of Cantiano after more than 400 mm of rain fell in a few hours.pic.twitter.com/9g1gEyCZnV