Ιταλία: Ένας νεκρός από τη σφοδρή κακοκαιρία – Υπερχείλισε ο Πάδος, κατέρρευσε γέφυρα

Δραματικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τη Βόρεια Ιταλία, όπου σφοδρό κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές, ενώ ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του όταν πλημμύρισε το σπίτι του.

Ο 92χρονος πέθανε από πνιγμό σε χωριό της περιφέρειας Πιεμόντε, στη βόρεια Ιταλία, εξαιτίας της κακοκαιρίας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν κατάφερε να απομακρυνθεί από το διαμέρισμά του, το οποίο πλημμύρισε μετά την υπερχείλιση ενός παραπόταμου, όπως και όλο το χωριό Μοντρέου Ντα Πο, στους λόφους της περιοχής Κιβάσο.

Το πρωί σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη (17.04.25) ο δήμαρχος του Μοντρέου Ντα Πο είχε ζητήσει από τους κατοίκους να αποφύγουν κάθε μετακίνηση λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

A red alert has been issued for the Piedmont region in north-western Italy, due to severe weather.



Heavy rains since yesterday have triggered landslides and flooding in multiple areas.



The highest danger level has been declared by Arpa in seven valleys: Sesia, Cervo,… pic.twitter.com/4yqumkfEoy