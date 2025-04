Ιταλία και Ελβετία στο έλεος της κακοκαιρίας – Κόκκινος συναγερμός στο Πιεμόντε, χιόνια στις Άλπεις

Ποιά άνοιξη, αναρωτιούνται οι κάτοικοι σε Ιταλία και Ελβετία – Η βορειοδυτική ιταλική περιφέρεια του Πιεμόντε βρίσκεται σήμερα (17.04.2025) σε κόκκινο συναγερμό, καθώς ένα κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων συνεχίζει να πλήττει σφοδρά την Ιταλία, ιδιαίτερα το βόρειο τμήμα της χώρας.

Καταρρακτώδεις βροχές και θυελλώδεις άνεμοι έχουν προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση, καθώς πλημμύρες δημιουργούν προβλήματα στην οδική και τη σιδηροδρομική κυκλοφορία. Στο Τορίνο, οι δημοτικές αρχές έκλεισαν προληπτικά την πρόσβαση σε αποβάθρες του ποταμού Πο, ενώ ανεστάλη η κυκλοφορία των σιδηροδρόμων από το σιδηροδρομικό σταθμό Μπιέλα και ο αυτοκινητόδρομος A5 Τορίνο-Αόστα έκλεισε λόγω ανόδου της στάθμης του ποταμού Ντόρα Μπαλτέα.

Η σήραγγα του Αγίου Βερνάρδου έκλεισε εξαιτίας του χιονιού στην Κοιλάδα της Αόστα ενώ ο ποταμός Σέσια ξεχείλισε στη Λομβαρδία, προκαλώντας πλημμύρες στην επαρχία της Παβίας.

Το Μιλάνο έκλεισε τα πάρκα του εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων και των ισχυρών ανέμων.

