Νεότερα για το ναυάγιο σκάφους με μετανάστες σε λιβυκά χωρικά ύδατα. Τουλάχιστον τριάντα οι αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης της Ιταλίας.

Υπενθυμίζεται ότι πλεούμενο που επέβαιναν μετανάστες και πρόσφυγες ανατράπηκε στην κεντρική Μεσόγειο ανοικτά της Λιβύης. Μέχρι στιγμής (σ.σ. 9 το βράδυ ώρα Ελλάδας), δεκαεπτά άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ τουλάχιστον τριάντα αγνοούνται.

Σύμφωνα με την ιταλική ακτοφυλακή, οι διασωθέντες επιβιβάστηκαν σε εμπορικό πλοίο, το οποίο, αύριο, Δευτέρα (13.03.2023), αναμένεται να φτάσει σε λιμάνι της Καλαβρίας.

Η ΜΚΟ «Alarm Phone», όμως, κατηγόρησε τις ιταλικές αρχές ότι ενώ είχαν πληροφορηθεί πως υπήρχε κίνδυνος ναυαγίου, καθυστέρησαν την παροχή της αναγκαίας βοήθειας.

«Λίγες ημέρες μετά το τραγικό ναυάγιο της Καλαβρίας, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα νέο συμβάν με καθυστέρηση στην παροχή βοήθειας προς ανθρώπους που κινδυνεύουν να πνιγούν», έγραψε στο διαδίκτυο και η ΜΚΟ «Mediterranea Saving Humans».

After the shipwreck with many deaths, we worry that survivors – who watched their friends dying before being rescued by a merchant vessel – will be forced to #Libya or #Tunisia where inhumane conditions await. We demand that all survivors are brought to a safe place in Europe!